Szijjártó: Magyarország és Izrael mindig számíthat egymásra

6 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4339 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3232-en pedig már meggyógyultak. Ismét fertőtlenítik a főváros által fenntartott Pesti úti idősotthont a katonák - jelentette be a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. A koronavírus-járvány megmutatta azt is, hogyan érdemes átalakítani a hazai egészségügyi struktúrát - mondta az emberi erőforrások minisztere a közösségi oldalára feltöltött videóban. Kásler Miklós kiemelte: az átalakításról a nemzeti konzultáció során a magyar embereknek is lehetőségük van elmondani a véleményüket, hiszen ez őket érinti elsősorban. Jóval áron alul, az értékbecslésen megállapított összegnél is milliókkal kevesebbért adott el egy villanegyedbeli ingatlant Zugló baloldali vezetése - értesült a Magyar Nemzet. A lap azt írja: az MSZP-s Horváth Csaba testülete legutóbbi ülésén szavazta meg, hogy 18 millió forintért túladnak egy olyan épületen, amely akár 50 millió forintot is érhet. Jogi útra tereli és mindent elkövet annak érdekében, hogy letiltassa a Demokratikus Koalíció videóját az Ismerős Arcok zenekar. Gyurcsány Ferenc pártja vasárnap osztott meg egy videót közösségi oldalán, amelyen rossz állapotban lévő kórházakról készült fényképeket mutatnak, míg aláfestésnek az Ismerős Arcok Nélküled című számát használták fel. Nem emelhet bért a Magyar Posta - mondta a vállalat vezérigazgatója a Magyar Nemzetnek. Schamschula György kiemelte: az uniós szabályozás szerint az állam 15 millió eurónál nagyobb összeget nem juttathat állami vállalatnak, az ugyanis már tiltott állami támogatás lenne. A 2020/21-es tanévtől már minden diák - összesen 1,2 millió tanuló - teljesen ingyenesen kapja a tankönyveket - mondta Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára. Ötödik hete csökken a regisztrált álláskeresők száma a munkahelyteremtő bértámogatási program eredményeképpen, amely csaknem 38 900 új munkahely létrejöttéhez járul hozzá - mondta az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. Több mint hatszáz település nyert összesen 10 milliárd forint forrást közösségi terek fejlesztésére a Magyar falu program keretében - jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Újabb gazdaságvédelmi intézkedéssel segíti a kormány a turizmust, ezúttal panziók építésére pályázhatnak a vállalkozások 1,8 milliárd forintos keretösszegre - jelentette be a pénzügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videóban. Milliárdos támogatás jut vasúti teherfuvarozásra – írja a Magyar Nemzet. Jövőre 3,8, az azt követő években 6,4 milliárd forinttal támogatja a kormány a vasúti egyeskocsi-teherfuvarozást – derül ki a napokban megjelent rendeletből. A kormány célja, hogy minél korszerűbb szabályozással segítse elő a nem hagyományos foglalkoztatási formák terjedését, ami a munkáltatók és munkavállalók érdeke is - mondta Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Tizennyolc fiatal kaphatja meg a Stipendium Peregrinum ösztöndíjat, és tanulhat a világ legjobb egyetemein - jelentette be a család és ifjúságügyért felelős államtitkár. Erdőt az ültet, aki a jövőre tervez - hangsúlyozta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Somogy megyei Zselickisfaludon, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. emlékerdőátadó-ünnepségén. A baloldal politikusai ismét a Magyarországgal szemben álló erők mellé álltak. Ezt Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója írta Facebookon, ugyanis Berg Dániel a holland miniszterelnököt biztosította támogatásáról, a magyar kormányfővel szemben. A Momentum a Magyarország ellen dolgozó „bevándorláspárti holland” oldalára állt - hangsúlyozta a KKM tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára Mark Rutte miniszterelnökre utalva a Facebook-oldalán. Menczer Tamás kiemelte: „a Soros-családdal boldogan fényképezkedő, bevándorláspárti Mark Rutte jogállamiságról beszél, miközben Hollandiában a kormánya elhallgatta a bevándorlók által elkövetett súlyos, erőszakos bűncselekményeket”. A magyar Országgyűlés nyitott a holland parlamenttel történő párbeszédre a folyamatban lévő EU-csúcs sikeressége érdekében - közölte Kövér László, a magyar házelnök holland kollégájának írt levelében. Továbbra sem sikerült megállapodásra jutni, ezért ma is folytatódik az európai uniós tagországok állam-, illetve kormányfőinek pénteken kezdődött, eredetileg kétnaposra tervezett csúcstalálkozója. A Brüsszelben zajló európai uniós csúcstalálkozón távol állnak a vélemények a szervezet hétéves, 2021-2027-re szóló keretköltségvetéséről és az ahhoz kapcsolódó gazdasági mentőcsomagról - mondta az észt kormányfő. Rendkívül feszült, kétségkívül kemény, de reményteljes tárgyalások zajlanak, amelyek során kompromisszum körvonalazódik az európai uniós költségvetésről és a hozzá kapcsolódó gazdasági helyreállítási csomagról - közölte Emmanuel Macron francia elnök. Magyarország és Izrael mindig számíthat egymásra, a két ország barátsága, partneri együttműködése erősebb, mint valaha - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Jeruzsálemben. Az Európai Bizottság konzultációt indított az Észak Sarkkörrel kapcsolatos uniós politikáról. A kezdeményezés alkalmat ad a térségre vonatkozó uniós megközelítések széles körű megvitatására. Már közel 14,5 millióan fertőződtek meg a világon a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 605 205, a gyógyultaké pedig 8,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A következő év közepére elképzelhető, hogy széles körben elérhető oltóanyag áll majd rendelkezésre az új típusú koronavírus ellen - mondta Szumija Szvaminatan, az Egészségügyi Világszervezet vezető kutatóorvosa. A gyerekeknek is kötelezővé tették a maszk viselését Szerbiában, az utóbbi időszakban több gyereket is koronavírus-tünetekkel szállítottak kórházba - közölte a járvány kezelésével megbízott válságstáb. Romániában egyre több súlyos koronavírusos esettel szembesülnek a kórházak: az intenzív osztályokon ápolt fertőzöttek száma elérte a 293-at, meghaladva a járvány áprilisi első tetőzésekor regisztrált csúcsot (288). A korábbi napok magas, 800-nál is nagyobb növekménye után hétfőre második napja regisztráltak kevesebb új koronavírusos beteget Ukrajnában, ezúttal 651-et. Franciaországban 400-500 koronavírusos járványgócot tartanak jelenleg nyilván és ellenőrzés alatt az egészségügyi hatóságok, de nem fenyeget második hullám - mondta Olivier Véran egészségügyi miniszter. Az igazolt Covid-19-fertőzöttek száma az elmúlt 24 órában 5940-nel 777 486-ra emelkedett Oroszországban. Újabb ápolói álláshelyekért kezdtek sztrájkolni az ápolók Izraelben, mert nem tudják ellátni a koronavírus második hulláma miatt megnövekedett munkát - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet. Másodszor is megfertőzhetett a koronavírus egy izraeli orvost - jelentette a The Jerusalem Post című angol nyelvű izraeli újság. Az Egyesült Államokban a déli államok mellett Kentuckyban és Marylandben is megugrott a koronavírus-fertőzéssel újonnan diagnosztizáltak száma. Több mint 100 ezer, egész pontosan 104 349 embert vettek őrizetbe a rendőrök Zimbabwében március vége óta az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében elrendelt korlátozások megsértése miatt - tudatta a rendőrség. Egységesen az Európában állomásozó amerikai csapatok (részleges) kivonása ellen foglalt állást a három európai uniós balti tagállam, Észtország, Lettország és Litvánia külügyminiszterei. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök üdvözölte, hogy Irán végül Franciaországba küldte elemzésre a januárban Teheránnál tévedésből lelőtt ukrán utasszállító repülőgép feketedobozait. Több órán át tartó tömegverekedés volt Frankfurtban. A német nagyvárosban előbb migráns hátterű fiatalok verekedtek össze az utcán, majd a helyszínre kivezényelt rendőrökkel is összecsaptak. Megvétózhatja a védelmi költségvetést, ha megváltoztatják a konföderációs tábornokokról elnevezett amerikai katonai támaszpontok neveit - jelentette ki az amerikai elnök a Fox televízióban sugárzott interjúban. Kivégezték Iránban azt a férfit, aki elárulta az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz elitegységét vezető Kászim Szulejmáni tartózkodási helyét az amerikai és az izraeli hírszerzésnek - közölte az állami televízió. Az afgán biztonsági erők legkevesebb 13 tagja meghalt, és további tízen megsebesültek a kormányellenes tálibokkal folytatott összecsapásokban az észak-afganisztáni Kunduz tartomány azonos nevű székhelyének közelében. Fegyveresek megöltek 23 nigériai katonát a nyugat-afrikai ország északnyugati részén - közölték biztonsági források. Több mint 200 halálos áldozatuk van az áradásoknak és földcsuszamlásoknak Nepálban, Indiában és Bangladesben - jelentették a helyi katasztrófavédelmi hatóságok. Péntektől vasárnapig 219 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. Továbbra is segítik a magyar rendőrök Szerbia és Észak-Macedónia határőrizetét - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata. Átadták az Egert az M3-as autópályával összekötő M25-ös autóutat, a két ütemben megépült, 19 kilométeres szakasz mintegy 50 milliárd forintba került. A honvédség új harckocsijainak szállítása miatt kedd estétől katonai konvoj halad át több forgalmas útszakaszon - közölte a Honvédelmi Minisztérium. Sokan halásznak szabálytalanul a nagyobb folyókon, két héten beül öt eljárást is indítottak rekreációs célból halászókkal szemben a Nébih halőrei, akik több mint egymillió forint halvédelmi bírságot is kiszabtak. Megkezdték a kotrást a Balaton nyugati medencéjében, erre a víz megnövekedett klorofill-A tartalma és a megjelent algamennyiség miatt van szükség - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A héten 394 településen, csaknem 133 ezer hektáron földről és levegőből is gyérítik a szúnyogokat - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A szombati és a vasárnapi futamon is második lett a gyorsaságimotoros cseh nemzetközi bajnokság brnói fordulóján Kovács Bálint, a H-Moto Team versenyzője. A férfiaknál a Tatabánya, a nőknél pedig a Siófok csapata a csoportkörben kezdi meg szereplését a kézilabda Európa-ligában. Idén a koronavírus-járvány miatt nem adják át a labdarúgás legrangosabb egyéni elismerését, az Aranylabdát.