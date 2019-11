Szijjártó: Magyarország és Észtország közösen lép fel a migráció ellen

Az országgyűlési törvény szigorítása miatt parázs vita volt a parlamentben. Az MSZP szerint a kormánypártok korlátoznák a képviselők jogait. Dömötör Csaba államtitkár szerint ocsmány, trágár beszédnek és rendbontásnak nincs helye az országgyűlésben, és az eddigi szankciók nem tartották vissza az ellenzéki képviselőket attól, hogy ne akadályozzák a parlamenti munkát. Kettős mércét alkalmaz a Demokratikus Koalíció. Gréczy Zsolt frakciószóvivő szerint elfogadható, hogy a 15. kerületi DK-s polgármester, Németh Angéla saját egyetemista fiának is bizottsági helyet osztott. Gréczy Zsolt szerint nincs kivetnivaló a kinevezésben, arra a kérdésre azonban már nem válaszolt, hogy mit tenne a DK, ha hasonló történne egy fideszes önkormányzatnál. A kormány már hozzálátott a második gazdaságvédelmi akcióterv kidolgozásához, az új intézkedésekről a jövő év első felében születhet döntés – mondta a pénzügyminiszter. Varga Mihály hközölte: az egy számjegyű személyi jövedelemadót nem vetették el, a 700-800 milliárd forintos adócsökkentés – a költségvetési mozgásteret szem előtt tartva – legkorábban 2021 táján kerülhet napirendre. Átfogó, több magyar cégnek lehetőséget biztosító kötöttsegély-hitelprogramot indítanak 160 millió dollár értékben laoszi fejlesztésekben való részvételre - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte: a program keretében magyar cégek végzik a laoszi főváros teljes szennyvízhálózatának felújítását, élelmiszerbiztonsági fejlesztésekben vesznek részt,valamint az elektronikus személyiigazolvány-rendszer kiépítésében. A Magyar Nemzet szerint Mohácson új választásra várnak, amint a jogszabályok lehetőséget adnak rá a kormánypárti többség feloszlatja a képviselő-testületet, így újra önkormányzati választás lesz a városban. A Magyar Nemzet információi szerint a kormánypárti Szekó József halála miatt polgármesteri székhez jutott szocialista Csorbai Ferenc szóban együttműködést ajánlott, ugyanakkor nem tárgyal a mohácsi kormánypárti többséggel. Újra megismételt választást akar az ellenzéki pártokat tömörítő Komló Összeköt Egyesület. Múlt héten vasárnap már volt egy megismételt választás, amelyen ismét Polics József, a Fidesz-KDNP polgármestere győzött. Jogorvoslati kérelem érkezett a roma nemzetiség országos választásának eredménye ellen, így egyelőre nem emelkedhet jogerőre az október 13-ai választás eredménye és nem alakulhat meg az Országos Roma Önkormányzat. Kivételes korszaknak nevezte a jelenlegit, és kivételes országnak Magyarországot Matolcsy György. A jegybankelnök megjegyezte, hogy az ország az elmúlt tíz évben kivételes társadalmi, gazdasági és szellemi eredményeket ért el. Több mint 270 település kapott újabb támogatást a Magyar falu programban - jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár kiemelte: a Magyar falu program öt nagyobb fejlesztési csomagjában eddig több mint 1500 nyertes, 12 milliárd forintnyi állami támogatást kapott. Több milliárd forinttal többet fordít a kormány a kórházi fertőzések elkerülésére a jövőben - közölte az egészségügyi államtitkár az európai antibiotikum nap alkalmából. Horváth Ildikó kiözölte: a világon egyre több olyan baktérium okozta betegség alakul ki, amelyekkel szemben semmilyen antibiotikum nem hat. Erre egyedüli megoldást a megfontoltabb antibiotikum-használat, azaz a megelőzés ad. A kormány intézkedéscsomaggal segíti az 1-es típusú cukorbetegséggel élő mintegy 4000 gyermeket, szüleik - indokolt esetben - jogosultak lesznek a gyermekek otthongondozási díjára - közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Cél, hogy évről évre egészségesebb és finomabb ételek legyenek a közétkeztetésben, teret kapjanak az újfajta receptek, technikák és az innováció - mondta Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára. Magyarország és Észtország közösen lép fel azért, hogy a migrációs folyamatokat a nemzetközi közösség ne ösztönözni, hanem megállítani akarja - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az Afrikából kiinduló tömeges migrációs hullámokat a jövőben csak úgy lehet megelőzni, ha kellő fejlesztési támogatást biztosítanak az afrikai országoknak, hogy azok helyben tudják tartani lakosaikat - jelentette ki Szijjártó Péter. Hat algériai illegális bevándorló szorult orvosi ellátásra a romániai Konstanca kikötőjében, miután tüzet okoztak azon a panamai zászló alatt közlekedő hajon, amelynek fedélzetén elrejtőztek - közölte a román parti őrség. A múlt hét utolsó három napján 730, Törökországból induló illegális bevándorló érte el az Égei-tenger keleti részén fekvő görög szigeteket - jelentette a görög sajtó. Nagy sebességgel áthajtott az észak-afrikai spanyol exklávé, Ceuta egyik határátkelő állomásán furgonjával egy embercsempész - a kisteherautó hátuljában 52-en zsúfolódtak össze, köztük két hat év körüli gyerek. Várhelyi Olivér, Magyarország uniós biztosjelöltje megkapta az Európai Parlament illetékes szakbizottságának jóváhagyását, miután a frakciók koordinátorai kielégítőnek találták az írásbeli pótkérdésekre adott válaszait. A Nemzetközi Valutaalap szerint a magyar iparban a legnagyobb, 70 százalékos a high-tech aránya, Németországgal és Dániával van egy szinten – mondta György László Washingtonban. Az ITM államtitkára hozzátette: Magyarországon az unortodox, patrióta gazdaságpolitikának köszönhetően több mint harmadával nőtt az egy évben előállított hozzáadott érték. Oroszország megkezdte a Kercsi-szorosnál tavaly novemberben történt tengeri incidens során feltartóztatott és lefoglalt három ukrán hadihajó átadását Ukrajnának. Egyetlen ellenzéki képviselő sem jutott be a fehérorosz parlamentbe az előrehozott parlamenti választáson, amelyen az ellenzék szerint tömeges csalások történtek. A georgiai rendőrség könnygáz és vízágyú bevetésével oszlatta a parlament körüli demonstrációt – a tüntetők előrehozott választást követeltek. Kormányellenes tüntetők ismét eltorlaszolták a dél-iraki Umm-Kaszr kikötőjének bejáratát, így az ott dolgozók és az áruszállító hajók nem tudtak bejutni. Teherán azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy beleavatkozik az ország belügyeibe, miután Washington támogatásáról biztosította az iráni népet az üzemanyagár-emelkedés elleni tüntetések idején. A Fehér Ház közleményben ítélt el, hogy az iráni hatóságok erőszakot alkalmaztak a tüntetőkkel szemben. Tengeralattjáróról indítható, nukleáris robbanófejjel felszerelhető, ballisztikus rakétát lőtt ki Pakisztán - jelentette be az ország védelmi minisztériuma. A hongkongi rendőrség bejelentette, hogy éles lőszer bevetését fontolgatja, miután a kormányellenes tüntetők egy rendőrt nyílvesszővel sebesítettek meg a lábán. Patthelyzet alakult ki a rendőrök és a velük szemben felsorakozott, több száz tüntető között a Hongkongi Műszaki Egyetemnél, ahol több mint egy napja tartanak a minden eddiginél súlyosabb összecsapások. Elutasítóan reagált Észak-Korea Donald Trump amerikai elnök felvetésére egy újabb csúcstalálkozóról - Phenjan leszögezte, hogy nem áll érdekében több olyan találkozót tartani Washingtonnal, amely semmiféle haszonnal nem jár számára. Ismeretlen tettesek egy meccset néző kerti parti résztvevőire lőttek rá a kaliforniai Fresnóban - négy ember meghalt, hat megsebesült. Kijött a kórházból Aleksandar Vucic szerb elnök, akit pénteken szív- és érrendszeri problémák miatt szállítottak be a belgrádi katonai akadémiai klinikára. Prostitúcióra kényszerített egy dunaújvárosi nőt egy 37 éves enyingi férfi és három társa - közölte a rendőrség - az M1 úgy értesült, az enyingi férfi Sztojka Iván, aki 2009-ben részt vett Marian Cozma meggyilkolásában. Halálos baleset történt a 4-es főút 142-es kilométerénél, Kenderes és Kisújszállás között. A vasúti sínekre hajtott egy személyautó Vác külterületén - az érkező nemzetközi gyorsvonat elgázolta a járművet, amelynek vezetője és utasa a helyszínen meghalt. Gázrobbanás volt Püspökladánynál - eldurrant egy meghasadt földalatti gázvezeték a település külterületén. A magyar női kosárlabda-válogatott 73:59-re legyőzte a szlovákot Sopronban a 2021-es Európa-bajnokság selejtezősorozatának második fordulójában. A magyar női curling csapat 10:3-ra legyőzte Litvánia legjobbjait a svédországi Helsingborgban zajló curling Európa-bajnokságon. A magyar férfi curling csapat 6:5-re legyőzte Észtországot a svédországi Európa-bajnokságon.