Szijjártó: Magyarország erején felül járult hozzá a NATO sikeréhez

Brüsszelnek mielőbb le kell állítania a migránskártyaprogramot - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely kiemelte: aggasztó, hogy terroristák juthatnak migránskártyához, és elfogadhatatlan, hogy az EU, illetve az ENSZ pénzzel segíti az utazásukat, Európában tartózkodásukat. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint az európai bürokrácia vezetői még az EP-választások előtt megpróbálnak mindent megtenni a legális migrációért. Bakondi György elmondta: az EU vezetői érzékenyíteni akarják a nyugat-európai lakosságot a bevándorlás iránt. El akarják hitetni az emberekkel, hogy a legálisan érkezőkre szükség van, és nem követnek majd el komoly bűn- és terrorcselekményeket. Egy kampánybusz útnak indításával elkezdődött az MSZP-Párbeszéd, „a piros-zöld-koalíció” közös európai parlamenti választási kampánya Budapesten. Csak a kis pártoknak érdeke a közös EP-lista, ezzel próbálnak mandátumokat szerezni az Európai Parlamentben - mondta Farkas Örs politikai elemző. A Jobbik arra szólítja fel a kormányt, hogy fagyassza be a kétoldalú kapcsolatokat Szlovákiával mindaddig, amíg nem születnek garanciák a magyar himnusz éneklését súlyosan korlátozó jogszabály visszavonására. A Mi Hazánk Mozgalom írni-olvasni tudáshoz kötné a választójogot - közölte Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az aggodalomra okot adó európai gazdasági adatok ellenére a magyar gazdaság alapjai stabilak, és a gazdasági növekedés tartalékai biztosítottak. Gulyás Gergely elmondta: gazdasági akcióterv is készül, konkrét bejelentések, programok lesznek, amelyek a magyaroknak is megtakarításaik szempontjából kedvező lehetőségeket tartogatnak. Ha a kedvező folyamatok fennmaradnak, 2021-re megszűnhet az ország nettó külső adóssága - mondta Koroknai Péter, a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetője. Július 1-jétől indul a falusi CSOK, a kormány legutóbbi ülésén döntött a támogatás részletszabályairól - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A magyar agrárágazatnak a legnagyobb kihívással az Európai Unió szintjén kell szembenéznie - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Győrffy Balázs elmondta: az Európai Bizottság 2020 után 15-20 százalékkal csökkentené az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokat, hogy az elvont forrásokat, a gazdák pénzét a migrációra költse. Idén eddig mintegy 550 aszálykárt jelentettek be körülbelül 24 ezer hektárnyi területre, a gazdáknak az Agrárminisztérium által kifejlesztett agrárkárenyhítési rendszer nyújt segítséget - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Egy évvel meghosszabbította tanyavillamosítási pályázatát az Agrárminisztérium, így a Vidékfejlesztési program keretében 2020. április 3-ig nyújthatják be támogatási kérelmüket a pályázók - mondta Kis Miklós államtitkár. Mintegy másfélmillió ember árvízi biztonsága javul a Tisza völgyében a digitális vízgazdálkodás első lépéseként. A 2,5 milliárd forintos beruházás az Európai Unió és a Magyar Állam 100 százalékos támogatásával fejeződött be. Idén 3,5 milliárd forintot osztottak szét tizenegy fővárosi fenntartású színház között a fővárosi vezetés javaslata alapján - közölte Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere és Tarlós István főpolgármester. Több mint százezren regisztráltak már Ferenc pápa csíksomlyói miséjére, a jelentkezést húsvét hétfőjéig meghosszabbították – közölték a szervezők. Magyarország erején felül járult hozzá a NATO sikeréhez, és a jövőben is az észak-atlanti szövetség elkötelezett szövetségese kíván maradni - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban. Szijjártó Péter kitüntetést adott át Washingtonban Wess Mitchellnek, az amerikai külügyminisztérium európai és eurázsiai ügyekért felelős volt helyettes államtitkárának. Erős, intelligens és nagyvonalú Európát ígért kampányindító beszédében Manfred Weber, az EPP frakcióvezetője: szeretné, ha az EU túllépne az Egyesült Királyság kilépésén, az elmúlt évek válságain, és az állampolgárokat érintő problémákkal foglalkozna. Az Európai Unióban legális migrációs csatornák kialakítására is szükség van a szabálytalan bevándorlás további visszaszorítása és az elöregedő európai társadalmakban tapasztalható munkaerőhiány kezelése érdekében – mondta Dimitrisz Avramopulosz. Az Európai Bizottság tagja hangsúlyozta: a külső határvédelem erősítése, a rászorulók védelme, illetve a jogosulatlan kérelmezők kitoloncolása mellett ezen csatornák létrehozása is fontos pillérét kell, hogy alkossa az európai megközelítésnek. Elfogadta a közösségi gázirányelv módosítását az Európai Parlament, szakértők szerint ez a megoldás bonyolultabbá teszi, de nem lehetetleníti el az Északi Áramlat-2 földgázvezeték megépítését. Románia öt éven belül az Európai Unió legnagyobb gáztermelője és energetikailag független ország lesz - jelentette ki Nicolae Badalau román gazdasági miniszter. A brit EU-tagság megszűnésére szabott határidő további hosszabbításának kezdeményezésére kötelezte a londoni alsóház Theresa May miniszterelnököt, elkerülendő a megállapodás nélküli Brexitet. Az Európai Parlament támogatta azt a törvénytervezetet, amely szerint az Egyesült Királyság állampolgárai a Brexit után 90 napig vízum nélkül tartózkodhatnak az Európai Unióban, ha országuk is ugyanilyen vízummentességet ad az uniós polgároknak. Nem kell távozniuk Németországból az ott élő vagy oda utazó brit állampolgároknak akkor sem, ha rendezetlen módon szűnik meg hazájuk európai uniós tagsága - mondta a német belügyminisztérium szóvivője. Az európai hatalmak nem tudják megkerülni az Irán elleni amerikai szankciókat - jelentette ki Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter. Ankara nem lép vissza az orosz légelhárító rakétarendszer megvásárlásától - közölte Washingtonban Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter. Ankara ne tegyen katasztrofális következményekkel járó egyoldalú katonai lépéseket Szíriában - figyelmeztette Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a török kollégáját. Az Egyesült Államok újabb segélyeket tervez szállítani Venezuelába, hogy így is támogassa Juan Guaidó ellenzéki vezetőt - jelentette be az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala. A Halifa Haftár tábornok parancsnoksága alatt álló kelet-líbiai hadsereg bevonult Garján városába - jelentette az al-Unván helyi hírportál. Tizenheten vesztették életüket az elmúlt napon a kormányerők ágyúzásában Szíria északnyugati, lázadók ellenőrzése alatt álló részén - közölte a brit székhelyű Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. Ötven rendbeli gyilkosság és harminckilenc gyilkossági kísérlet miatt emeltek vádat a christchurchi terrortámadás elkövetője ellen - közölte az új-zélandi rendőrség. Az ausztrál parlament új terrorellenes törvényt fogadott el, amely jelentős pénzbírságot és börtönbüntetést helyez kilátásba az internetes közösségimédia-vállalatoknak és vezetőiknek, ha nem távolítják el „kellő gyorsasággal” az erőszakos tartalmakat. Egy bolgár kamion ellenőrzése során 14 határsértőt találtak megbújva a magyar és a román rendőrök Csanádpalotán - közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Csempészett cigarettát és szeszesitalokat találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei egy nyíregyházi ingatlanban - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adó- és vámigazgatósága. Összeütközött egy busz és egy autó Budapest XVIII. kerületében, a Darányi Ignác utcában. Gázvezetéket szakított át egy munkagép Kisteleken, az 5-ös főút érintett, Petőfi utcai szakaszát lezárták - közölte a katasztrófavédelem. Női kézilabda NB I: GVM Europe-Vác - FTC-Rail Cargo Hungaria 33:34 Férfi kosárlabda NB I: Atomerőmű SE - Alba Fehérvár 74:57 A MOL Vidi FC és a Budapest Honvéd kettős győzelemmel jutott a négy közé a labdarúgó Magyar Kupában.