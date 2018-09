Szijjártó: Magyarország érdeke a megegyezéses brexit

Magyarországnak az az érdeke, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió között a lehető legátfogóbb szabadkereskedelmi megállapodás jöjjön létre – jelentette ki Szijjártó Péter miután brit kollégájával, Jeremy Hunttal találkozott New Yorkban és a brexittel kapcsolatos kérdésekről egyeztettek. A külgazdasági és külügyminiszter arról is beszélt, hogy a briteknek Európában és nemzetközi tekintetben is egyedülálló titkosszolgálati, hírszerzési és védelmi rendszerük van, ezért az EU-nak az az érdeke, hogy fenntartsa az együttműködést.