Szijjártó: Hiába zsarolnak minket, mi kitartunk!

A tárcavezető hangsúlyozta, az ENSZ-közgyűlésben tett látogatásán azt tapasztalta, hogy az ENSZ bürokratái elfogultan migrációpárti személyek. „Egészen megmagyarázhatatlan módon a migrációt úgy tüntetik fel, mintha ez lenne a legjobb dolog, ami valaha is történt az emberiség történetében” – fogalmazott.

Kiemelte, az ENSZ most ugyanazt akarja végrehajtani pepitában, mint ami korábban az EU tervezett, csak itt nem kvótarendszernek, hanem globális migrációs csomagnak nevezik azt a politikát, amely újabb és újabb migrációs hullámokat fog inspirálni.

Ez a csomag pedig egy hamis alapokra épülő, elfogult, szélsőségesen migrációpárti dokumentum, amely teljes mértékben eltagadja a migrációnak nagyon komoly biztonsági kockázatait – jelentette ki.

„Legalább az Európai Unió hibáiból tanulhatnának!” – fogalmazott Szijjártó Péter, majd hozzátette: az unió képmutató, kurdarcba fulladt politikája gyakorlatilag inspirálja a migrációs hullámokat, miközben veszélyeket hoz az emberek fejére. Példaként említette, hogy migrációs hátterű személyek több mint harminc terrortámadást követtek el Európában az elmúlt három és fél évben, ezekben pedig háromszáznál több ember vesztette életét, további több mint ezren pedig megsérültek.

A „brüsszeliek nem engedik el ezt az ügyet”

A miniszter megerősítette, az ENSZ készülő csomagja olyan hibás kiindulópontokra épül, mint például a migráció emberi jogként értelmezése, valamint annak kimondása, hogy valamilyen formában minden ország érintett a migrációban. Magyarország azonban egyiket sem szeretné, „és vannak ezzel így még jó néhányan” – fűzte hozzá.

Szijjártó Péter színtiszta hazugságnak nevezte az Európai Bizottság (EB) migrációs biztosának, Dimitrisz Avramopoulosznak azon kijelentését, amely szerint az uniónak egységes álláspontja lenne a migrációról. Rámutatott, a kötelező betelepítési kvóta ügyében komoly vita van Európában, a „brüsszeliek nem engedik el ezt az ügyet”, és abba az irányba nyomják az EU-t, hogy mégiscsak legyen kvótarendszer.

„Mi közép-európaiak nem adjuk fel! Tehát hiába zsarolnak minket, hiába jönnek itt az európai forrásokkal kapcsolatos zsaroló technikájukkal, hiába jönnek Sargentini-jelentésekkel, hiába jönnek csalással végrehajtott európai parlamenti szavazással, mi kitartunk, mert a magyar emberek áprilisban elég világosan elmondták, hogy mit gondolnak erről a kérdésről” – jelentette ki.

Megőrzik Magyarországot egy magyar országnak

A miniszter megerősítette, Magyarország semmilyen formában nem fogja magára nézve kötelezőnek elismerni az ENSZ migrációs csomagját. „Nekünk az a fontos, hogy a magyar emberek akaratának megfelelő döntéseket hozzunk, és a magyar emberek akaratának megfelelően kormányozzunk” – mondta. Hozzátette, „mi a magunk részéről meg fogjuk őrizni Magyarországot egy magyar országnak, egy olyan országnak, amely nem fogadja el, hogy a maga egységes társadalma az definíció szerint rossz, vagy rosszabb, vagy kevésbé értékes lenne, mint egy önmagát multikulturálisnak nevező társadalom”.

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy Donald Trump amerikai elnök beszéde új színt hozott Barack Obama ENSZ-felszólalásai után, és megmutatta, hogy a „világ első számú szuperhatalmában is jelen vannak ezek a viták”. Beszámolója szerint Nikki Haley amerikai ENSZ-nagykövettel folytatott tárgyalásán beszéltek arról is, hogy az ENSZ emberi jogi tanácsa politikai alapon hoz döntéseket.

A magyar tárcavezető aláhúzta: az ENSZ-közgyűlésen mindenki egyetértett abban, hogy a szervezet reformra szorul. Egy erős, átfogó, pártatlan és korrekt szervezetre van szükség, ahol fennmaradnak a konfliktusok megoldását segítő kommunikációs csatornák – szögezte le Szijjártó Péter.