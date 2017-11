Szijjártó: Eleget teszünk a kötelezettségeinknek

Továbbra is tudja tartani a kormány a paksi beruházásban vállalt kötelezettségeit – Szijjártó Péter szerint. A paksi bővítésről szóló megállapodást Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin 2014 januárjában írta alá Moszkvában. A kormány korábban azt ígérte, hogy a paksi bővítésnél 40 százalékos magyarországi beszállítói arányra törekszenek, amibe az orosz kivitelező is belement. Jávor Benedek a héten számolt be arról, hogy a birtokába került dokumentumok szerint az Európai Bizottság szemet hunyt afelett, hogy a magyar kormány nem írt ki közbeszerzést, cserébe azonban a beruházás értékének több mint felére európai cégek adhatnak be pályázatot.

„Minden hazai és nemzetközi kötelezettségünknek ugyanúgy meg tudunk felelni, ahogyan azt eddig világossá tettük. Tehát afelől senki ne aggódjon, hogy e beruházás kapcsán bármilyen kötelezettségünknek ne tudunk eleget tenni” – szögezte le a külügyminiszter.