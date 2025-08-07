Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 07. Csütörtök Ibolya napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Szijjártó bombája: titkos Trump–Putyin csúcs, ami megváltoztathatja a háború sorát

2025. augusztus 07., csütörtök 16:00 | Világgazdaság

Szijjártó Péter exkluzív részleteket tudhat a Moszkvában zajló Trump–Putyin tárgyalásokról, amelyek új reményt hozhatnak Közép-Európának. A magyar külügyminiszter már telefonon egyeztetett a felek képviselőivel – vajon mi állhat a háttérben, és hogyan formálhatja ez a diplomáciai fordulat a háború kimenetelét?

  • Szijjártó bombája: titkos Trump–Putyin csúcs, ami megváltoztathatja a háború sorát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter üdvözölte az orosz-amerikai tárgyalások újraindulását, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff amerikai különmegbízott szerdán Moszkvában egyeztettek. A magyar diplomácia vezetője szerint ez különösen Közép-Európa számára jelent reményt, amely a háború közvetlen közelében él. - írta meg a VILÁGGAZDASÁG.

Szijjártó szerint a világ joggal figyelt szerdán Moszkvára, hiszen a találkozóról kiszivárgott hírek megkönnyebbülést jelenthettek mindenkinek, „különösen nekünk itt, Közép-Európában, a háború szomszédságában”. Úgy látja, a legmagasabb szintű amerikai-orosz párbeszéd a globális biztonság záloga, és Magyarország mindig is a kommunikációs csatornák megőrzésére törekedett, még bel- és külföldi kritikák kereszttüzében is.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: MTI

További híreink

Kiszel Tünde nem hagyott teret a fantáziának - ilyen villantást ritkán látni!

A Meloni-kormány megbuktatásán dolgoznak az olasz ügyészek + videó

Hányszor kell megmosni a rizst főzés előtt? Egy élelmiszermérnök tanácsa

Tíz perce sem marad az európai nagyvárosoknak

Most jött a tragikus hír: feleségét gyászolja Korda György

Rohamot kapott egy kisfiú a pápai strandon, nem akárki sietett a segítségére

Meghalt Szamos Miklós cukrász

A Ludogorec kapusa elszólta magát, trükköznek a Fradi ellen

Milorad Dodik: nem megyek sehova

További híreink

Milorad Dodik: nem megyek sehova

Zelenszkij eltüntethette a terhelő bizonyítékokat – botrány a kijevi vezetés körül

Egy csapatban Bayer Zsolt, Görbicz Anita, Tóth Gabi és sokan mások – ők már a ZEBRA-kör tagjai

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Sokkoló merénylet a miniszterelnök ellen! - őrizetben a tettes, döbbenetes tervre derült fény
2
Egy csapatban Bayer Zsolt, Görbicz Anita, Tóth Gabi és sokan mások – ők már a ZEBRA-kör tagjai
3
Meghalt Szamos Miklós cukrász
4
Trump lenyomta a brit miniszterelnököt
5
Pártszimpátia alapján osztja az észt? – Lebukott a „független szakértő"
6
Nem tájékoztatták Magyar Péterék a nagyadorjáni polgármestert, hogy pártrendezvényt tartanak + videó
7
Napindító: Lerántotta a leplet a lengyel politikus az Európai Bizottságról + videó
8
Vezércikk - Magyar Péterék perrel fenyegetik az erdélyi Nagyadorján polgármesterét + videó
9
Kreml: megállapodás született az orosz-amerikai csúcstalálkozóról
10
A Meloni-kormány megbuktatásán dolgoznak az olasz ügyészek + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Milorad Dodik: nem megyek sehova

Milorad Dodik: nem megyek sehova

 Népszavazás kiírását jelentette be Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke, és azt követően, hogy a boszniai szövetségi választási bizottság megfosztotta őt elnöki megbízatásától, közölte: nem megy sehova.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!