Szijjártó bombája: titkos Trump–Putyin csúcs, ami megváltoztathatja a háború sorát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter üdvözölte az orosz-amerikai tárgyalások újraindulását, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff amerikai különmegbízott szerdán Moszkvában egyeztettek. A magyar diplomácia vezetője szerint ez különösen Közép-Európa számára jelent reményt, amely a háború közvetlen közelében él. - írta meg a VILÁGGAZDASÁG.

Szijjártó szerint a világ joggal figyelt szerdán Moszkvára, hiszen a találkozóról kiszivárgott hírek megkönnyebbülést jelenthettek mindenkinek, „különösen nekünk itt, Közép-Európában, a háború szomszédságában”. Úgy látja, a legmagasabb szintű amerikai-orosz párbeszéd a globális biztonság záloga, és Magyarország mindig is a kommunikációs csatornák megőrzésére törekedett, még bel- és külföldi kritikák kereszttüzében is.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: MTI