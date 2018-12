Szijjártó: Biztonsági kockázatot jelent a migrációs csomag elfogadása

2018. DECEMBER 6., CSÜTÖRTÖK BÕSZ ANETT MELLETT EGY MEG NEM NEVEZETT MAGÁNSZEMÉLY IS FELJELENTETTE SZÁVAY ISTVÁN VOLT KÉPVISELÕT KÖZÖSSÉGI ELLENI ERÕSZAK MIATT. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK A BUDAPESTI AMERIKAI NAGYKÖVETSÉGEN ÍRÁSBAN NYILVÁNÍTOTT RÉSZVÉTET GEORGE H. W. BUSH EMLÉKE ELÕTT. SZIJJÁRTÓ: AZ ERDÉLYI GAZDASÁGI FEJLESZTÉSI PROGRAM MAGYARORSZÁG ÉS ROMÁNIA KÖZÖS ÉRDEKEIT SZOLGÁLJA. JÖVÕRE ELINDUL A SZEGEDI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSON SZABÓ BÁLINT, A MINDENKI SZEGEDÉRT MOZGALOM ALAPÍTÓJA, A SZOCIALISTA BOTKA LÁSZLÓVAL SZEMBEN. GULYÁS GERGELY: MAGYARORSZÁG SZUVERENITÁSÁÉRT FOLYIK A KÜZDELEM AZ EU-VAL A MIGRÁCIÓ ÜGYÉBEN. BIZTONSÁGPOLITIKAI SZAKÉRTÕ: HÁBORÚS HELYZETTEL FENYEGET AZ AMERIKAI-OROSZ ELLENTÉT, MERT OROSZORSZÁG MEGSÉRTI AZ INF-SZERZÕDÉST. HIVATALOSAN IS MEGKEZDÕTEK A 2019-ES BÉRTÁRGYALÁSOK A BKV ÉS AZ ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖTT. A MERCEDES ÉS A SZAKSZERVEZETEK KÉPVISELÕI ALÁÍRTÁK AZ ÚJABB BÉRMEGÁLLAPODÁST, 2020-RA FOKOZATOSAN 35%-OS BÉREMELÉSBEN EGYEZTEK MEG. HÁROM TELEPÜLÉSEN IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST TARTANAK VASÁRNAP, TIBOLDDARÓCON, NAGYTÕKÉN ÉS MEGYEREN. AZ MSZP BEPERLI A MÉDIATANÁCSOT A KÖZÉP-EURÓPAI SAJTÓ ÉS MÉDIA ALAPÍTVÁNY MIATT. KARÁCSONY ELÕTTI ELLENÕRZÉST HIRDETETT MEG A NAV: VIZSGÁLJÁK A SZÁMLAADÁST, AZ ONLINE PÉNZTÁRGÉPET ÉS AZ ALKALMAZOTTAK BEJELENTÉSÉT. A SZAKSZERVEZETEK ÚJABB TÜNTETÉST SZERVEZNEK SZOMBATRA A FÕVÁROSBA A TÚLÓRAKERET TERVEZETT NÖVELÉSE MIATT. FRANCIA MINTÁRA SÁRGA LÁTHATÓSÁGI MELLÉNYBEN TÜNTETNÉNEK A SZOCIALISTÁK HÉTVÉGÉN. TÖRVÉNYALKOTÁSI BIZOTTSÁG: AZ ÉVES 150 ÓRA PLUSZ MUNKAIDÕT, CSAK A MUNKAVÁLLALÓVAL TETT ÍRÁSBELI MEGÁLLAPODÁSSAL RENDELHETI EL A MUNKAADÓ. OKTATÁSI HIVATAL: PÉNTEKIG JELENTKEZHETNEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK A KÖZPONTI KÖZÉPISKOLAI ÍRÁSBELIKRE. BORBÁS MÁRIA TELEVÍZIÓS MÛSORVEZETÕ, SZERKESZTÕ ÉS A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ KÉPVISELÕJE VETTE ÁT A SZALAY ANNAMÁRIA MÉDIA ALAPÍTVÁNY IDEI DÍJÁT. A ROMÁNIAI MAGYAR OKTATÁS HELYZETÉRÕL TÁJÉKOZÓDOTT MAROSVÁSÁRHELYEN AZ ENSZ KISEBBSÉGÜGYI KÜLÖNMEGBÍZOTTJA. RENDSZERESEN ZAKLATJÁK AZ UKRÁN HATÓSÁGOK A KÁRPÁTALJAI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕKET HATÁRÁTLÉPÉSKOR - KÁRPÁTALJA.MA. FRANCIA ELNÖKI HIVATAL: A KORMÁNY ELTÖRLI AZ ÜZEMANYAGADÓ EMELÉSÉT ÉS ÉLETSZÍNVONAL-MEGÕRZÕ INTÉZKEDÉSEKKEL HELYETTESÍTI. A FRANCIA RENDÕRSÉG "PÉLDÁTLAN MÉRETÛ" ERÕSZAKTÓL TART SZOMBATON PÁRIZSBAN, A "SÁRGA MELLÉNYES" MOZGALOM ÚJABB ORSZÁGOS TILTAKOZÓNAPJÁN. SZOCIALISTA FÕTITKÁR: BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNYT TERJESZT BE HÉTFÕN A FRANCIA KORMÁNY ELLEN HÁROM BALOLDALI ELLENZÉKI PÁRT. THERESA MAY: A MEGÁLLAPODÁS ALTERNATÍVÁJA A MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI BREXIT VAGY A BREXIT ELMARADÁSA. ANGELA MERKEL HÁLÁVAL TEKINT VISSZA A CDU VEZETÕJEKÉNT ELTÖLTÖTT ÉVEKRE MONDTA UTOLSÓ PÁRTELNÖKKÉNT TARTOTT SAJTÓNYILATKOZATÁBAN. AZ UKRÁN PARLAMENT MEGSZAVAZTA AZ UKRÁN-OROSZ BARÁTSÁGI SZERZÕDÉS MEGSZÜNTETÉSÉT. GYILKOSSÁG MEGRENDELÉSE MIATT TETTEK VÁDEMELÉSI JAVASLATOT PAVOL RUSKO VOLT SZLOVÁK GAZDASÁGI MINISZTER ELLEN. LEGKÉSÕBB 2020 ELEJÉTÕL TELJESEN INGYENES LESZ A TÖMEGKÖZLEKEDÉS LUXEMBURGBAN - JELENTETTE BE A SZERDÁN HIVATALBA LÉPETT KORMÁNY. EGYÉRTELMÛ TÖBBSÉGGEL ELUTASÍTOTTA A LETT PARLAMENT CSÜTÖRTÖKÖN AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁT. SZIJJÁRTÓ PÉTER MILÁNÓBAN: AZ ENSZ UGYANAZT A HIBÁT KÖVETI EL A MIGRÁCIÓS CSOMAGGAL, MINT AZ EU A KVÓTÁKKAL. KANADÁBAN LETARTÓZTATTÁK A HUAWEI GLOBÁLIS PÉNZÜGYI IGAZGATÓJÁT. A KÉNYSZERINTÉZKEDÉS AZ IRÁN ELLEN BEVEZETETT AMERIKAI SZANKCIÓK MEGSÉRTÉSÉVEL HOZHATÓ ÖSSZEFÜGGÉSBE. TENGERÉSZGYALOGSÁG: BALESETET SZENVEDETT AZ AMERIKAI TENGERÉSZGYALOGSÁG KÉT REPÜLÕGÉPE, HETEN ELTÛNTEK. LAKATLAN SZIGETRE KÜLDENÉ A BÛNCSELEKMÉNYT ELKÖVETÕ MIGRÁNSOKAT DÁNIA KÖZÖLTE AZ ORSZÁG BEVÁNDORLÁSI MINISZTERE FACEBOOK-OLDALÁN. KIGYULLADT EGY KÖRÜLBELÜL 30 NM-ES HÉTVÉGI HÁZ TETÕSZERKEZETE KAPOSVÁRON, A FÛZFA UTCÁBAN. TÖBB MINT 21 KILOGRAMM, AZAZ 50 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKÛ MARIHUÁNÁT FOGLALTAK LE EGY ERZSÉBETVÁROSI LAKÁSBAN A RENDÕRÖK, A 22 ÉVES FÉRFI LETARTÓZTATÁSA FOLYAMATBAN VAN POLICE.HU. TÖBB MINT KÉT TONNA SZABÁLYTALANUL TÁROLT FÉMHULLADÉKOT FOGLALT LE A NAV ÉS RENDÕRSÉG. MAGYAR KÖZÚT: BURKOLATJAVÍTÁS MIATT FORGALOMKORLÁTOZÁS LESZ CSÜTÖRTÖKÖN, SZOMBATON ÉS VASÁRNAP AZ M1-ES AUTÓPÁLYA KÜLSÕ SÁVJAIBAN A BICSKEI CSOMÓPONTNÁL. TÖBB BUDAPESTI KERÜLETBEN ELLENÕRZÉST SZORGALMAZNAK A POLGÁRMESTEREK A DOHÁNYBOLTOK KÖRNYÉKÉN KIALAKULT KOCSMAI ÁLLAPOTOK MIATT. IDÕSZAKOS ÚTLEZÁRÁSOKRA SZÁMÍTHATNAK AZ AUTÓSOK A 2-ES FÕÚT DUNAKESZI-GÖD SZAKASZÁN DECEMBER 3. ÉS 7. KÖZÖTT ÉJSZAKÁNKÉNT.