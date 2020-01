Szijjártó: Az ENSZ-nek fel kell lépnie a közel-keleti feszültség csillapítása érdekében

Egészségügyi fejlesztéseket, új gazdaságvédelmi, energia és klímavédelmi akcióterv indítását jelentette be Orbán Viktor évindító sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök beszámolója szerint az egészségügyben folytatódik a szakdolgozók béremelése - idén két részletben, felújítják a kórházi várótermeket és szociális helységeket és döntöttek arról is, hogy a kórházak 2020-ban nem halmozhatnak fel adósságot. A foglalkoztatás és a bérek növekedését is folytatni akarja a kormány, mert a szegénység felszámolásának nincs más útja - mondta a miniszterelnök. Cél, hogy 2030-ra a magyar gazdaság elérje az európai unió átlagának 85 százalékát - közölte a kormányfő. Jelentősen megnőtt a migrációs nyomás a magyar-szerb határon, ezért a kormány úgy döntött, megnöveli az ott szolgáló katonák és rendőrök számát - közölte Orbán Viktor . Miniszterelnök elmondta a migrációval kapcsolatban nincs szükség a határvédelem jogi rendszerének átalakítására. Orbán Viktor igazat ad azoknak, akik szerint a Fidesz politizálása az elmúlt két évben harciasabb volt, mint korábban, de arra emlékeztetett, hogy ez egy kétéves, folyamatos kampány része volt. Már február elsejétől ingyenesek lesznek a meddőségkezelésben használt gyógyszerek - közölte a kormányfő. Egyeztetés folyik az szja-mentesség kiterjesztéséről a háromgyermekes anyákra is a családvédelmi akcióterv folytatásaként - mondta a miniszterelnök. Menesztheti a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatóját a Karácsony Gergely vezette Fővárosi Közgyűlés. A Magyar Nemzet azt írja, a főváros vezetésének nemtetszését egy hibás pályázat váltotta ki. Szőke László a lapnak azt mondta, a tenderben egyetlen szót írtak le hibásan, és ezt jelezték a Közbeszerzési Hatóságnak is. Az elmúlt időszakban több fővárosi cég vezetőjét leváltották, többek között a Főtáv, a Főkert és az FKF igazgatóját is. Februártól harmadával nőnek a felsőoktatási ösztöndíjak és a magyar állami ösztöndíjas képzésben megállapított felvételi pontszám maximum 400 pont lesz – jelentette be Palkovics László a 20. Educatio nemzetközi oktatási szakkiállítás megnyitóján. Amennyire katonák biztonságban lehetnek, annyira a magyar katonák biztonságban vannak Irakban - mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Maradnak a magyar katonák Irakban - közölte a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor szerint nem új, hogy támadás ér magyar missziót, az Irakban szolgaló katonák felkészültek, képesek feladataik ellátására, a helyzet nem indokolja, hogy kivonják a katonákat. Hosszas, részletes, érdemi tájékoztatást adott a honvédelmi vezetés az Irakban állomásozó magyar kontingens helyzetéről - hangsúlyozták ellenzéki képviselők. A magyar katonák biztonságáért mindent megtesz a kormány, a honvédség minden lehetséges forgatókönyvre felkészült - jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Németh Szilárd megerősítette: a honvédség arra is felkészült, hogy a legrövidebb időn belül kivonja a magyar katonákat Irakból. Németh Szilárd visszataszítónak tartja, hogy a magyar honvédek biztonságának ügyét az ellenzék belpolitikai csatározásra akarja felhasználni. Szakértők szerint figyelmeztető légicsapás lehetett az iráni támadás az amerikai támaszpontok ellen Irakban. A CNN értesülései alapján Bagdad előre figyelmeztette Washingtont rakétatámadásokról. Az amerikai elnök szerint Teherán le fog állni a bosszúhadjárattal. Trump megvédte a Szulejmáni iráni tábornok megölésével kapcsolatos döntését, sőt, hozzátette, hogy már korábban likvidálni kellett volna. Washington visszaállította az elrettentés bizonyos szintjét - jelentette ki Mark Esper amerikai védelmi miniszter. Telefonbeszélgetést folytatott Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Haszan Róháni iráni elnökkel, amelyben felszólította Iránt, tartózkodjon minden visszafordíthatatlan lépéstől, mert az a feszültségek növeléséhez vezethet - tudatta az Európai Tanács. Folytatja iraki munkáját az Ökumenikus Segélyszervezet. A szervezet mindenek elé helyezi a munkatársai biztonságát, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a családok ezreit segítő programjai folytatódjanak. Légi blokád alá vette a Líbiai Nemzeti Hadsereg az általa ostromlott Tripoli egyetlen nemzetközi repülőterét, hogy megakadályozza a nemzeti egységkormány védelmét célzó török katonai beavatkozást - jelentette az Afrigatenews líbiai hírportál. Még a levegőben lángra kapott, visszafordult és leszállásra készült a szerdán Teheránban lezuhant ukrán utasszállító repülőgép - derült ki az iráni polgári repülési hatóság előzetes vizsgálatából. Az ukrán szakértők egy Tor típusú orosz gyártmányú légvédelmi rakéta maradványai után is fognak kutatni az ukrán utasszállító becsapódásának helyén - közölte Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára. Kanada elvárja, hogy jelentős szerepet kapjon a Teheránban lezuhant gép iráni vizsgálatában, annak ellenére, hogy a két ország nem áll diplomáciai kapcsolatban – mondta Justin Trudeau miniszterelnök. A Boeing 737-800-as Teheránból Kijevbe tartó járatán 63 kanadai állampolgár is utazott, a tragédiát senki nem élte túl. Néhány tucat ellenzéki tüntető behatolt az abház elnöki hivatalba - a szuhumi kormányzat szerint puccskísérlet történt. Átfogó brit-uniós együttműködési megállapodás végleges formába öntése több időt vesz igénybe, mint a brit EU-tagság megszűnését követő 11 hónapos átmeneti időszak - mutatott rá Michel Barnier, az Európai Unió főtárgyalója. Liu Ho kínai miniszterelnök-helyettes január 13-án háromnapos látogatásra Washingtonba utazik, ahol aláírja az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus megoldását célzó részmegállapodást - jelentette be a kínai kereskedelmi minisztérium szóvivője. Elbátortalanító évkezdetről beszélt a fokozódó nemzetközi feszültség és erőszak miatt Ferenc pápa a Vatikánhoz akkreditált nagykövetekkel hagyományosan év elején tartott találkozón, amelyen bejelentette, hogy el szeretne látogatni Dél-Szudánba. Venezuela február közepén hadgyakorlatot tart az ország legfontosabb városaiban - jelentette be Nicolás Maduro venezuelai elnök. Meghosszabbították a szükséghelyzetet a délkelet-ausztráliai Victoria államban, mert a következő napokban visszatérő hőhullám miatt jelentősen megnőhet a bozóttüzek száma. Több keleti járásra másodfokú riasztást adott ki az ónos eső veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Romlik a levegő minősége Miskolc fölött, a szálló por koncentrációja átlépte a tájékoztatási küszöbértéket, ezért Veres Pál polgármester elrendelte a füstködriadó tájékoztatási fokozatát. Hosszú Katinkát és Rasovszky Kristófot is az elmúlt év legjobbjának választotta a vizes sportokat tömörítő európai szövetség. Az Emmi sportért felelős államtitkársága 2020-ra 1500 államilag finanszírozott doppingvizsgálatot tervez - olvasható a MOB honlapján. Egy tanulmány szerint 265 millió euróra (84,8 milliárd forint) becsült vételárával a világbajnok francia Kylian Mbappé a jelenlegi legdrágább labdarúgó.