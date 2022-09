Szijjártó: Az ENSZ-nek biztosítania kell a nemzeti kisebbségek identitásának megőrzését

Megosztás itt:

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ-közgyűlés keretében a Kisebbségi Jogok Nyilatkozatáról szóló ülésen leszögezte, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak védelme a magyar külpolitika egyik központi eleme, amiért a kormány nemzetközi szinten is kiáll. Kiemelte, hogy ez nem is meglepő, minthogy történelmi okokból kifolyólag a magyarok egyharmada az ország határain kívül rekedt.

Aláhúzta: ezen a területen a kölcsönösség elvének kellene érvényesülnie, teljes mértékben tiszteletben kell tartani a magyar közösségek jogait mindenhol, mint ahogy Magyarország is így tesz az országban élő nemzeti kisebbségek esetében. A hazánkkal szomszédos országok mindegyikében élnek magyarok, s bizonyos esetekben vannak kihívások a jogaik érvényesülését illetően, márpedig ennek kapcsán a kormány továbbra is határozottan fel fog szólalni a nemzetközi szervezetekben - hangsúlyozta.

Szijjártó Péter felszólalásában hangsúlyozta, hogy az ENSZ-nek e téren bizonyos alapelveket szem előtt kell tartania. Szavai szerint ilyen, hogy a nemzeti közösségek jogainak biztosítása nem nemzeti, hanem nemzetközi kérdés, a kisebbségekhez tartozók identitásának megőrzését is garantálni kell, ehhez pedig az egyéni és a kollektív jogokat is tiszteletben kell tartani. Emellett fontos tisztában lenni azzal is, hogy a nemzeti identitás nem feltétlenül egyezik minden esetben az állampolgársággal, az érintetteket pedig mindenhol az adott társadalom szerves részének kell tekinteni - sorolta.

Majd ezért annak megfontolására szólította fel a világszervezetet, hogy ismerje el alapvető emberi jogként a nemzeti közösségekhez tartozók identitásának megőrzését, amit így mindegyik tagállamnak biztosítania kellene. A miniszter végezetül rámutatott, hogy napjainkban a keresztény a legüldözöttebb vallás a világon, és Magyarország felelősséget érez ezen közösségek iránt, ezért indította el a Hungary Helps programot, amelynek keretében már mintegy félmillió embernek nyújtottak támogatást világszerte. "Biztosítani kell, hogy vallási, nemzeti hovatartozás alapján ne érjen üldöztetés senkit" - fogalmazott.

Fotó: KKM

MTI