Szijjártó: a NATO részéről komoly ellentmondások övezik az ukrajnai háború kérdését + videó

Szijjártó Péter komoly ellentmondásnak nevezte azt is, hogy az ukrajnai háború esetében a diplomáciai csatornák használata, a párbeszéd teljesen elveszítette a legimitását a nemzetközi szervezetekben, ami amúgy is tűrhetetlen, de annak fényében pláne az, hogy közben a fél világ arra akarja rászorítani Izraelt, hogy a gázai válság rendezése érdekében kezdjen tárgyalásokat a Hamásszal.

"Azaz amikor mi, magyarok léptünk be közép-európai barátainkkal, a csehekkel, lengyelekkel közösen, az megerősítette a NATO-t, a NATO egységét meg védelmi karakterét is. Egy esetleges ukrán belépésről egyik sem mondható el" - hangsúlyozta.

