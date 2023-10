Szijjártó: a kormány tartja a kapcsolatot az Izraelben rekedt magyar állampolgárokkal

Megosztás itt:

A Külgazdasági és Külügyminiszter közleménye szerint a tárcavezető az Európai Unió és az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) közös tanácsülése után arról számolt be, hogy vasárnap éjszaka és hétfőn három járattal összesen 325 embert szállítottak haza Magyarországra, azonban azóta is többen jelentkeztek evakuációra.

"Most is arra szeretnék kérni mindenkit, hogy ne halogassa a konzuli védelemre történő regisztrációt" – jelentette ki. Majd hozzátette, hogy az érintettek "úgy járhatnak, mint akik most jelentkeznek, hogy ők is hazajöttek volna, de amikor a figyelemfelhívást közzétettük, akkor még nem érezték úgy, hogy a helyzet ennyire nehéz lenne, és inkább nem jelentkeztek vagy még elmentek egy-egy kirándulásra".

Szijjártó Péter leszögezte, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik az izraeli biztonsági helyzetet, s arról is értesültek, hogy előző nap rakétatalálat érte a tel-avivi repülőtér közvetlen környezetét.

Ennek kapcsán tudatta, hogy a Budapestről Tel-Avivba tartó járatokat mostanra mindegyik légitársaság törölte. Ugyanakkor szavai szerint vannak rendkívül korlátozottan hozzáférhető alternatív útvonalak, amelyeken Izraelt el lehet hagyni.

"Ezekről konzuljaink folyamatosan tájékoztatást adnak azoknak a magyar állampolgároknak, akik még mindig Izraelben vannak, és a napokban jelentkeztek csak konzuli védelemre (.) Velük mind tartjuk a kapcsolatot, mindenkit informálunk az aktuális helyzetről" – hangsúlyozta.

A miniszter közölte: "Izraelben jelenleg háborús helyzet van, ezért természetes, hogy mindenki meg van ijedve, természetes, hogy mindenki azonnali információkat akar, de higgyék el, a konzul kollégák a legjobb tudásuk és a legaktuálisabban rendelkezésükre álló információk alapján adnak mindenkinek tájékoztatást."

"Ha nem lenne háború, nyugalom és béke lenne, nyilván sokkal könnyebb lenne a helyzet, de háborús helyzetben, kérem, értsék meg, hogy a helyzet percről percre változik" – jelentette ki.

"Addig is minden, konzuli védelemre regisztrált magyar állampolgárral tartjuk a kapcsolatot, fel tudják hívni a konzuli szolgálatot, és a konzuljaink a szükséges felvilágosítást és információkat megadják. Mivel a biztonsági helyzet rendkívül törékeny, ezért minden döntést a lehető legalaposabb óvatossággal és körültekintéssel kell meghozni" – összegzett.