Szijjártó: A brit külpolitika egyik sarokköve a vallásszabadság garantálása

Elismerte Gyurcsány Ferenc, hogy valójában ő irányítja a fővárost. A DK elnöke egy újságírói kérdésre „mint a fővárost irányító vezető” válaszolt. Korábban Gyurcsány Ferenc visszautasította azt a kérdést, hogy lesz-e irodája a Városházán. Akkor azt válaszolta, hogy már van egy íróasztala, nem kell neki még egy. Gyurcsány Ferenc mostani válaszából az derül ki, hogy íróasztal nélkül is a főváros irányítójának tartja magát. Vágó István, a DK elnökségi tagja helyet kaphat a BKV Vasúti Járműjavító Kft. felügyelő bizottságában. Az egykori kvízprofesszor az Indexnek azt mondta, leendő pozíciója közelebb is áll eredeti végzettségéhez, mint a televíziós műsorvezetéshez, ugyanis vegyészmérnökként szerzett diplomát. Karácsony Gergely továbbra is védi Máté Gábort. A főpolgármester a hvg.hu-nak adott interjúban arról beszélt, hogy nem tudja biztosan, hogyan kell jól kezelni a Katonában történt zaklatási ügyet, de szerinte a színház jól kezelte. Az ellenzék átlépte a rubikont azzal, hogy nem a magyar, hanem a román kormányfőjelöltet, illetve szlovák pártot támogattak a szomszédos országok legutóbbi választásai során - jelentette ki Orbán Balázs államtitkár. A Fidesz politikusa szerint az ellenzék még csak nem is egyeztetett a határon túli pártok képviselőivel arról, hogy mi lenne a legjobb a magyar kisebbség számára. Borbély Ádám, a Fidelitas budapesti elnöke felszólította Horváth Csabát és az MSZP-t, ne használja „pénzszivattyúként” Zuglót. Óbuda új önkormányzata módosította a parkolási rendeletet, így a regisztrációs díj az eddigi évi 2540 forintról évi 105 000 forintra emelkedik. Kórházstopot rendelt el a Fővárosi Közgyűlés, amikor a balliberális többség leszavazta a dél-budai centrumkórház megépítését támogató előterjesztést - mondta Pesti Imre, a Fidesz országgyűlési képviselője. Agócs Jánost választotta meg az Országos Roma Önkormányzat elnökévé a szervezet képviselő-testülete. A napokban 57 ezer cég kap tájékoztatást az adóhivataltól arról, hogy jövőre megéri a kivát választania, ezek a vállalkozások ugyanis becsült számítások alapján legalább tíz százaléknyi közterhet spórolhatnak - közölte Izer Norbert államtitkár. Békés város önkormányzata saját költségvetéséből 4,4 millió forinttal támogatja a közép- és főiskolás tanulókat. Az elmúlt két hónapban felélénkült a magyar határ iránti érdeklődés - utalt a migrációs nyomás növekedésére a honvédelmi minisztérium parlamenti államtitkára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Németh Szilárd hangsúlyozta: bár sok a próbálkozás a határon való átlépésre, a kerítés és a jogi határzár jól vizsgázik a teszten. Sir Roger Scruton előre látta az illegális migráció veszélyeit és megvédte Magyarországot az igazságtalan bírálatokat megfogalmazóktól - mondta Londonban Orbán Viktor miniszterelnök, aki kitüntetést adott át a brit író-filozófusnak. Nagy-Britannia külpolitikájának egyik sarokköve a vallásszabadság garantálása és a vallási okokból üldözött közösségek támogatása, ez egybevág a magyar kormány üldözött keresztényeket támogató politikájával - mondta Szijjártó Péter külügyminiszter. A NATO-tagállamok előzetesen megállapodtak a jubileumi csúcstalálkozó zárónyilatkozatának szövegéről. A nyilatkozatban első ízben értékelték lehetséges fenyegetésként Kínát, mint feltörekvő katonai hatalmat. Mivel a Nyugat-Balkán szerves része Európának, az Európai Uniónak hiteles csatlakozási perspektívát kell biztosítania a régió minden egyes országa számára - mondta Várhelyi Olivér, a szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős uniós biztos Brüsszelben. Megkapta a szakbizottság ajánlását a román képviselőházban a Trianon-évfordulót ünneppé nyilvánító tervezet. A francia rendőrség felszámolt egy illegális menekülttábort a Párizs melletti Achcres településen - a sátortáborban mintegy hatszáz migráns élt. Antiszemita feliratokat és horogkereszteket találtak 107 síron a franciaországi Strasbourghoz közeli Westhoffen település zsidó temetőjében. Újabb két civilhajónak adott kikötési engedélyt az olasz kormány. Az Alan Kurdi német civilhajó 61 személlyel a fedélzetén a szicíliai Messinában, az Ocean Viking 60 migránssal a szintén szicíliai Pozzallóban kapott kikötési engedélyt. 32 embert vettek őrizetbe Olaszországban és más uniós tagállamokban a nigériai maffia elleni nagyszabású razziában. Az amerikai képviselőház elsöprő többséggel elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely Kína elleni szankciók életbe léptetésére szólítja fel Donald Trump elnököt a Kínában élő muszlim vallású ujgur kisebbség elnyomása miatt. Kína tiltakozását fejezte ki amiatt, hogy az amerikai képviselőház megszavazta a nyugat-kínai Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen élő ujgur nemzetiség emberi jogaival kapcsolatos törvénytervezetet. New Yorkban 40 évi börtönre ítélték az amerikai állampolgárságú Ali Kouranit, miután bűnösnek találták abban, hogy terrorista merényletek előkészítésében vett részt az Iszlám Dzsihád nevű szervezet megbízásából. Az ország nagy részére figyelmeztetést adott ki a tartós, sűrű köd veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Nem jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a Miskolci Törvényszék azt a férfit, aki a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kenézlőn agyonverte élettársát és annak testvérét. Budapest közterületi várakozási övezeteiben a december 23-ai üzemzárástól 2020. január 2-án reggel 8 óráig díjmentesen lehet parkolni - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája: Jug Dubrovnik (horvát)-Szolnoki Dózsa 14:11 A magyar futsalválogatott 2:1-re győzött a világ élvonalához tartozó orosz csapat ellen a veszprémi felkészülési mérkőzésen. Kozák Ádám nyerte a 18 éven aluliak villámsakk Európa-bajnokságát Tallinnban.