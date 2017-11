Szigorította a beutazást az amerikai kormány Kubába

„Éljen Fidel, éljen Obama” – így örültek tavaly márciusban a kubaiak Barack Obama látogatásának. Az akkori amerikai elnök történelmi vizitjének célja az volt, hogy több mint ötven év után helyreállítsa a kapcsolatokat Kuba és az Egyesült Államok között. Obama feloldotta a kereskedelmi szankciók egy részét, és enyhítette az utazási korlátozásokat: újraindultak például a légi és a hajócharterjáratok a két ország között.

Az új amerikai elnök, Donald Trump azonban vissza akarja fogni a közeledést, ezért csütörtökön utazási korlátozásokat léptetett életbe. Az amerikaiak mostantól nagyrészt csak engedéllyel, szervezett és ellenőrzött csoportokban utazhatnak Kubába, az egyéni utazást pedig szigorú feltételekhez kötik.

Washington emellett megtiltja az üzletelést 180 olyan kubai céggel, köztük hotelekkel, boltokkal és turisztikai vállalatokkal, amelyek helyi katonai vagy biztonsági szervekhez köthetők.

A Fehér Ház szerint a korlátozások célja, hogy a kommunista kormány ne profitálhasson az amerikai turizmusból és kereskedelemből. Havanna szerint azonban a szigorítások a kubai és az amerikai embereket is sújtják.

„Az intézkedések nemcsak a kubai gazdaságnak, az állami és a nem állami szektornak okoznak kárt, hanem az amerikai polgároknak is, akiknek joguk van Kubába utazni. Most azonban ez az egyetlen ország, ahová nem utazhatnak szabadon. A szigorítások kárt okoznak az amerikai cégeknek is, amelyek jó üzleti lehetőségektől esnek el” – nyilatkozta a kubai külügyminisztérium amerikai kapcsolatokért felelős vezetője, Josefina Vidal.

Trump ugyanakkor csak részben törli el Obama reformjait. A két ország közötti légi charterjáratok és a hajójáratok továbbra is üzemelnek, a 2015-ben újranyitott követségeket sem zárják be. Az amerikai cégek továbbra is importálhatnak Kubából, a turisták pedig továbbra is bespájzolhatnak a világhírű kubai rumból és szivarból.