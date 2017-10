Szigorítja az EP a határellenőrzést

Az új elektronikus rendszer rögzíteni fogja a nem uniós állampolgárok nevét, ujjlenyomatát, arcképét, valamint a belépés helyét és idejét is. A jövőben a vízumkötelezett és a vízum nélkül is beengedhető utasok adatait is felveszik, azaz mindenkit regisztrálnak majd, aki az EU-n kívülről érkezik. Az új rendszer, amelyben Bulgária és Románia is részt vesz, 2020-ban kezdhet működni.