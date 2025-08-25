Keresés

2025. 08. 25. Hétfő
Külföld

Szigorítás Szlovákiában: aki nem dolgozik, nem kap segélyt sem

2025. augusztus 25., hétfő 14:06 | Világgazdaság

Szeptember elején életbe lép az erről szóló jogszabály. A törvény alapvető változást hoz a szociális támogatások rendszerében: aki visszautasít egy neki felajánlott, megfelelő munkát, elveszítheti az összes anyagi támogatását.

  • Szigorítás Szlovákiában: aki nem dolgozik, nem kap segélyt sem

A frissen elfogadott törvénymódosítás értelmében az álláskeresőknek mostantól el kell fogadniuk az illetékes munkaügyi hivatal által felajánlott, képességeiknek és tapasztalatuknak megfelelő állást. Az első alkalommal elutasított pozíció esetén a támogatás felfüggesztése egy hónapra, másodjára pedig három hónapra szól – írja az Újszó.

A szlovák rendszer ugyanakkor figyelembe veszi az egyéni helyzeteket is: azok, akik valamilyen okból – egészségügyi vagy más indok miatt – munkaképtelenek, nem esnek ezen intézkedés hatálya alá.

A módosítás kiegészítéseként bevezetik az úgynevezett fokozatos támogatásrendszert is: aki elfogad egy munkát, első két hónapban teljes segélyt kap, majd további két hónapon át 75, azt követően 50, végül 25 százalékot.

Ez a fokozatos, támogatással kapcsolatos visszavonás motivációs jelleggel bír, és segíti a könnyebb átmenetet a munka világába.

A kormány ugyanakkor regionális programokat is indít: az infrastrukturális szempontból elmaradottabb térségekben célzott foglalkoztatási lehetőségeket hoznak létre – például mezőgazdasági szezonális munkákat –, amelyek segítségével megkönnyítik a visszatérést a munkaerőpiacra, miközben garantálják a fejlődést.

 

Forrás: Világgazdaság

Fotó: penzcentrum.hu

