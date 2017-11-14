2017. november 14.,
kedd, Aliz napja

Szexuális zaklatással vádolják az alabamai szenátorjelöltet

Hír TV

2017. november 14., kedd 13:17

A republikánus Roy Moore ellen több nő vallott a napokban.

A szenátus republikánus frakciójának vezetője felszólította a politikust, hogy lépjen vissza a jelöltségtől.

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szexuális zaklatásRoy Moore

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