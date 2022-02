Szexuális zaklatás vádjával három diáklány beperelte a Harvard Egyetemet

Megosztás itt:

Per

A bostoni szövetségi bíróságon benyújtott, 65 oldalas, polgári peres kereset azzal vádolja a 77 éves John Comaroff antropológus professzort, hogy "a Harvardon évekig arra használta hatalmát és tekintélyét, hogy kihasználja a női kutató-jelölteket". "Diáklányokat csókolgatott és tapogatott a beleegyezésük nélkül, és azzal fenyegetőzött, hogy megakadályozza karrierjüket, ha panaszt tesznek" - áll Margaret Czerwienski, Lilia Kilburn és Amulya Mandava panaszában, amelynek történetéről először a The New York Times (NYT) című lap számolt be kedden.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A három diáklány öt éven keresztül többször is jelentette a panaszt a Harvard vezetőségének, de az egyetem "szándékos közömbösséggel" bánt velük - derült ki a bírósági dokumentumokból. A beadványban részletezik azt is, hogy a professzor "többször erőszakkal megcsókolta Kilburn kisasszonyt, nyilvánosan tapogatta, és hangosan beszélt arról, hogy képzeletben megerőszakolja és meggyilkolja", ha bizonyos afrikai országokban azonos neműekkel létesítene kapcsolatot. Ami Czerwienskit és Mandavát illeti, Comaroff professzor úgy érezte, hogy joga van fenyegetni, becsmérelni őket és akadályozni tanulmányi előmenetelüket.

A panasz "hatalommal történő visszaélésről" szól, és a Harvard Egyetemet és annak elnökét teszi felelőssé. Az esetleges polgári per előtt a felperesek ismeretlen összegű pénzügyi kártérítést kérnek. Bár a felperesek azzal vádolják a Harvardot, hogy sokáig figyelmen kívül hagyta állításaikat, panaszuk elismeri, hogy egy harvardi bizottság, amely az antropológiai tanszék légkörét vizsgálta, nemrég arra a következtetésre jutott, hogy ott "szexista és nőgyűlölő légkör uralkodott (...) a túlnyomórészt fehér férfiak irányította tanszéken". A The New York Times szerint a tények egy évvel ezelőtt kezdtek nyilvánosságra kerülni a Harvard Egyetem lapjában. A professzort ezután szabadságra küldték, és belső vizsgálat megállapította, hogy szóbeli zaklatást követett el.

A lap tudósítása szerint a professzort a tavaszi szemeszterben kényszerszabadságra küldték, és várhatóan jövőre már nem taníthat, bár az egyetem nem vádolta meg szexuális zaklatással vagy bántalmazással. Az újság megszólaltatta Comaroff ügyvédjeit, akik közleményben tudatták, hogy ügyfelük "kategorikusan" tagadja a diákok vádjait.

MTI

hirdetés

hirdetés