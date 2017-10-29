2017. október 29.,
vasárnap, Nárcisz napja

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Szexuális zaklatás miatt vizsgálódnak a volt miniszter ellen

Hír TV

2017. október 29., vasárnap 21:06

Szexuális zaklatás miatt indul vizsgálat a brit kormány egyik minisztere ellen.

Mark Garnier a nemzetközi kereskedelemért volt felelős. Korábbi titkárnője egy bulvárlapnak azt nyilatkozta, hogy a férfi arra utasította, hogy vásároljon neki szexuális segédeszközöket. A nő végül nem tett feljelentést, de Theresa May miniszterelnök így is a vizsgálat megindítása mellett döntött. A miniszter egyébként azzal védekezik, hogy ő viccnek szánta az egészet.

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