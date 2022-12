Szétverték a bevándorlók Triesztben a számukra kialakított szálláshelyet

Megosztás itt:

Olaszországba idén csak a mediterrán útvonalon már több mint százezren léptek be engedély nélkül. A belügyminiszter szerint az afrikai elindulásokat kell megállítani minél előbb, európai összefogással.

Aa balkánról is érkeznek az országba bevándorlók, a tengeri útvonalak is terheltek. A belügyminiszter szerint ezért szükséges új intézkedéseket bevezetni, hozzátette például hatékonyabb szankciókra van szükség az embercsempészek ellen. Most ugyanis elég egy orvosi vélemény és kénytelenek mindenkit leszállítani a hajókról, ahogyan az a cataniai kikötőben is megtörtént.