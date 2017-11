Szétbombázták a tálibok ópiumgyártó üzemeit

Közös támadást indítottak az amerikai és az afgán erők a tálibok által felügyelt ópiumgyártó üzemek ellen. A hadseregek a lázadók gazdasági hátterét kívánják így felszámolni.

„Bizonyos mértékben azt is mondhatjuk, hogy kialakult egyfajta droglázadás. A kábítószerekből származó profitjuk most már meghaladja a működési költségeket. Úgy véljük, a tálibok a pénzért harcolnak, és gyakran törzsi vonalak mentén van megosztottság. Több úton is pénzhez jutnak: drogcsempészet, illegális bányászat, emberrablás megrendelésre, gyilkosság és a többi. Vagyis leginkább bűnszervezethez hasonlítanak, és ebbe a képbe beleillik a droglázadás is. A mi üzenetünk az ellenségnek az, hogy nem nyerheti meg a háborút, itt az ideje letenni a fegyvert és megkezdeni a helyreállítási munkálatokat” – üzente John Nicholson amerikai tábornok.

Idén az ópiumelőállítás rekordmértékű növekedésnek indult, az ENSZ adatai szerint 87 százalékkal több kábítószert állítottak elő Afganisztánban, mint tavaly, nagyjából 9 millió tonna készült. Ennek próbált meg most véget vetni az amerikai légierő, amely két épületet bombázott 130 kilogrammos bombákkal.