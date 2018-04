Szergej Szkripal kilincsét kenhették be méreggel

A bejárati kilincset kenhették be idegméreggel Szergej Szkripal lakásában sajtóhírek szerint. Az egykori orosz kettős ügynök megtámadásáért Oroszországot tartják felelősnek, a gyilkossági kísérlet miatt több orosz diplomatát is kiutasítottak Európából és az Egyesült Államokból.

Hazatértek az Egyesült Államokból elküldött orosz diplomaták. A kiutasítottak egy Moszkva melletti repülőtéren landoltak családtagjaikkal együtt. Washington összesen 60 orosz diplomatát küldött haza a Szkripal-botrány miatt, és bezáratta a seattle-i orosz konzulátust. Példáját több mint két tucat ország követte.

Válaszul Oroszország is kiutasított hatvan amerikai, valamint további 59 diplomatát 23 országból, és bezáratta a szentpétervári amerikai konzulátust. Ez a legnagyobb kölcsönös kiutasítás a második világháború óta.

A nyugati hatalmak továbbra is úgy vélik, hogy az orosz vezetés mérgeztette meg bosszúból az egykori orosz kettős ügynököt, Szergej Szkripalt és lányát. A támadás március elején történt Dél-Angliában.

Az oroszok továbbra is hamisnak tartják a vádakat. Sőt, az orosz külügyminiszter hétfőn burkoltan arra utalt: valójában a brit titkosszolgálatok követhették el a támadást, hogy lejárassák Moszkvát.

„Léteznek más magyarázatok is. Szakértők szerint a támadás jól jöhetett a brit titkosszolgálatoknak, amelyek arról ismertek, hogy felhatalmazásuk van a gyilkolásra is. Az ügy jól jöhetett a brit kormánynak is, amely nyilvánvalóan kényelmetlen helyzetben volt amiatt, hogy nem teljesítette a választóknak tett ígéreteit az uniós kilépés feltételeivel kapcsolatban” – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.

A brit hatóságok szerint Szkripalt és lányát idegméreggel támadták meg orosz titkos ügynökök. Állítólag Salisbury otthonában vették célba őket, és a bejárati ajtó kilincsére kenték a mérget. A kettős ügynök még mindig kritikus állapotban van, lánya, Julija állapota azonban javult: visszanyerte eszméletét, és már beszélni is képes.