Szergej Lavrov: Egyelőre nincs kilátás a vérontás befejezésére a Gázai övezetben

A politikus szavait vasárnap idézte az orosz TASZSZ hírügynökség. Lavrov kifejtette: "Egyelőre nincs kilátás a vérontás befejezésére. Az izraeli miniszterelnök, Benjámin Netanjahu a tűzszüneti felhívásokra azt válaszolta, addig nem hagyja abba (a támadásokat), amíg teljesen el nem pusztítja a Hamászt. Véleményem szerint - és ezt az álláspontot sok kollégám is osztja - irreális feladat teljesen elpusztítani egy létező szervezetet, amely elegendő lehetőséggel és támogatással rendelkezik, többek között a muzulmán világban is".

