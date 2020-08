Szerencsésen landoltak a NASA asztronautái

9 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4535-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 597 fő, 3389-en pedig már meggyógyultak. Helyesek és beváltak a koronavírus járvány terjedése ellen néhány hete hozott intézkedések - erről a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a Kossuth Rádióban. Gulyás Gergely azt mondta, ha nem hozza be senki külföldről a vírust, akkor Magyarországon a jelenlegi szabályok fenntartása mellett a fertőzésszám megmaradhat az európai összehasonlításban is alacsonynak mondható szinten. Facebook-törvényt kér a kormánytól a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke. Péterfalvi Attila szerint sérti a szólásszabadságot és az információáramlást a Facebookon hullámszerűen bekövetkező indokolatlan személyes profilfelfüggesztés gyakorlata. A második világháború alatt meggyilkolt romákra emlékezett az Országos Roma Önkormányzat a roma holokauszt emléknapján. A romák soha nem lehetnek másodrangú állampolgárok Magyarországon, identitásuk, kultúrájuk, hagyományaik a magyar nemzeti kultúra szerves részei, azok erősebbé és gazdagabbá teszik „közös hazánkat” - közölték az LMP párt társelnökei. A kormány mindent megtesz azért, hogy folyamatosan javuljon a vidéken élők életminősége - jelentette ki a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Tállai András azt mondta: a kormány mindent megtesz azért, hogy a vidéki települések ne néptelenedjenek el, és az ott élők életminősége folyamatosan javuljon. A világon 17,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 684 111, a gyógyultaké pedig 10,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajna vörös zónává minősítette Magyarországot. Meglepő Ukrajna döntése, ha figyelembe vesszük, hogy Magyarországon az elmúlt egy napban 21, míg Ukrajnában 1200 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak - írja a Kártátalja.ma. Továbbra sem lassul a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, vasárnapra ismét több mint 1100 új beteget regisztráltak, az azonosított fertőzöttek száma pedig már meghaladta a 72 ezret. Bezárnak a szórakozóhelyek Románia több megyéjében a járvány terjedése miatt - erről adott ki rendeletet a bukaresti kormány. Folyamatosan csökken a napi új fertőzöttek száma Szerbiában, ezzel kezd kiegyenesedni a koronavírus járványgörbéje az országban, ám továbbra is be kell tartani az elővigyázatossági előírásokat - hangsúlyozta az ország vezető járványügyi szakértője. A svájci kormányzat illetékese bejelentette, hogy szigorítani fogják a koronavírus terjedése ellen hozott szabályokat, mert félő, hogy ha most nem teszik meg, akkor már túl késő lesz. Októberre ígérte a tömeges és ingyenes koronavírus elleni oltás oroszországi megkezdését Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva. Iránban rekordszámú, 2685 új koronavírusos fertőzést diagnosztizáltak egy nap alatt, és ezzel 300 ezer fölé emelkedett a kimutatott összes esetek száma - jelentette az IRNA kormányzati hírügynökség. Több ezren demonstráltak az izraeli városokban Benjámin Netanjahu kormányfő lemondását követelve a koronavírus-járvány kezelése miatt, és sérelmezve, hogy ő vezeti a kormányt, miközben korrupciós per folyik ellene. Izrael megállította a koronavírus-fertőzés növekedését, de ez nem elég, mert az esetek száma továbbra is aggasztóan magas - közölte Juli Edelstein egészségügyi miniszter. Meghaladta a félmilliót a koronavírus-fertőzöttek száma Dél-Afrikában. Mexikóban második napja rekordmértékű a koronavírussal fertőzöttek számának növekedése: szombaton az új fertőzéses esetek száma meghaladta már a kilencezret. Orvosi szervezetek arra figyelmeztetnek a Fülöp-szigeteken, hogy az ország nem kezeli megfelelően a koronavírus-válságot, és éppen elveszítik a csatát a járvány ellen. Több mint 200 ezer halálos áldozata van eddig a koronavírusnak Latin-Amerikában és a karibi térségben, a halálesetek háromnegyedét Brazíliában és Mexikóban regisztrálták. Átlépte az 1,7 milliót Indiában a koronavírus-fertőzöttek száma, pozitív lett Amit Shah belügyminiszter vírustesztje is. Donald Trump a napokban lépéseket tesz kínai szoftvervállalatok ellen - közölte Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Kairó arra figyelmeztette Ankarát, hogy a földközi-tengeri szeizmológiai kutatási területének egy része belenyúlik Egyiptom kizárólagos gazdasági övezetébe, és ha Törökország ott folytatna kutatásokat, az felérne az ország szuverenitásának megsértésével. Az afgán biztonsági erők végeztek az Iszlám Állam terrorszervezet egyik magas rangú vezetőjével. A közlés szerint Aszadullah Orakzait - aki a terroristák egyik afganisztáni kémfőnöke volt - az ország keleti részén fekvő Dzsalalábádban ölték meg. Tovább nőtt az erdőtüzek száma Amazónia Brazíliához tartozó területein - derült ki a brazil űrkutatási intézet jelentéséből. Alkoholcsempész-bandára csapott le az indiai rendőrség az északnyugati Pandzsábban, azt követően, hogy az államban 86-an haltak meg pancsolt szesztől a héten. Megkezdődik a párizsi Notre-Dame-székesegyház fő orgonájának megtisztítása és restaurálása a tavalyi tűzvész után - jelentették be illetékesek. Életét vesztette egy épülő családi ház tetőszerkezetéről lezuhanó ember Gyömrőn - közölte a rendőrség. Holtan találtak egy férfit Csepelen, a Budapesti Rendőr-főkapitányság halált okozó testi sértés gyanújával nyomoz. Elrendelte tizenkét ember letartóztatását az érdi tömegverekedés ügyében a Budakörnyéki Járásbíróság - közölte a Budapest Környéki Törvényszék. Gyermekprostitúció kihasználása és más bűncselekmények miatt öt embert vettek őrizetbe a rendőrök Budapest belvárosában - közölte a rendőrség. Labdarúgó NB II: Debreceni VSC - Budaörs 1:0; Soroksár SC - DEAC 1:0 Ukrajna azt fontolgatja, hogy pályázatot nyújt be egy nyári vagy egy téli olimpia rendezési jogának elnyeréséért - írta vasárnap a karpathir.com kárpátaljai portál. Az ellene indult büntetőeljárás alatt is betölti tisztségét Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke.