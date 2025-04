Szerdától az EU-állampolgárok is csak elektronikus beutazási engedéllyel léphetnek be az Egyesült Királyságba

Megosztás itt:

Ezzel teljessé válik a nem vízumkötelezett beutazókra kidolgozott, az utóbbi másfél évben fokozatosan, a világ egyre több térségére érvénybe léptetett brit ETA-rendszer.

Az EU-állampolgárok március 5-én kezdhették meg az ETA kiváltását, és április 2-ától, szerdától már csak a kiváltott engedéllyel léphetnek be az Egyesült Királyságba.

A jelenleg 10 fontba (4810 forintba) kerülő engedély két évig vagy a kérelmező útlevelének lejártáig érvényes, és az érvényességi idő alatt korlátlan számú nagy-britanniai beutazást tesz lehetővé, esetenként legfeljebb hat hónap időtartamra.

Az ETA kiváltásának díja jövő szerdától a tervek szerint 16 fontra emelkedik.

A londoni belügyminisztérium ajánlása szerint az ETA a mobileszközökre letölthető UK ETA alkalmazás használatával igényelhető a leggyorsabban és a legegyszerűbben.

A tárca szerint a kérelmezők "elsöprő többsége" automatikusan és néhány perc alatt megkapja a beutazási engedélyt, így változatlanul lehetséges "akár spontán ötlettől vezérelve" is a beutazás Nagy-Britanniába.

A minisztérium javasolja ugyanakkor, hogy a beutazók három munkanappal utazásuk megkezdése előtt kérvényezzék a belépési engedélyt, tekintettel "azokra a csekély számú esetekre, amelyek további elbírálást igényelnek".

Akiknek nincs olyan mobileszközük, amelyre a UK ETA alkalmazás letölthető, a brit kormány honlapján - gov.uk - is folyamodhatnak az elektronikus beutazási engedélyért, vagy megkérhetnek más, jelenlévő személyt, hogy töltse le saját telefonjára az alkalmazást, és a kérvényt arról a telefonról is be lehet nyújtani a kérvényező adataival.

A UK ETA alkalmazás letöltése után a kérelmezőnek először személyazonossági adatait kell megadnia, majd néhány személyes kérdésekre kell válaszolnia, köztük arra, hogy volt-e elmarasztaló bírósági ítélet vele szemben bűncselekmény miatt.

Az alkalmazásban kiemelik, hogy olyan bírósági ítéleteket nem kell feltüntetni, amelyeket az Egyesült Királyságban bűncselekménynek nem számító tevékenységért szabtak ki.

A kért adatok kitöltése után meg kell adni annak az útlevélnek a számát, amellyel a kérelmező beutazik Nagy-Britanniába. Ezután fotót kell készíteni az útlevél fényképes oldaláról, úgy, hogy látszódjon a kérelmező arcképe és az oldalon lévő összes hatósági adat.

A mobiltelefont ezután rá kell helyezni az útlevél elülső fedelére, ahonnan az alkalmazás beolvassa az elektronikus chip adatait.

Szükséges emellett a kérelmező arcának szkennelése, illetve külön arckép készítése a telefonnal, és az arckép feltöltése az alkalmazás által megadott felületre.

Meg kell adni egy e-mail-címet is, ahová a brit hatóságok elküldik először a visszaigazolást a kérvény beadásáról, majd a kérvény elbírálásának eredményét.

A folyamat végén ki kell fizetni az elektronikus beutazási engedély díját. Ezt bank- vagy hitelkártyával, illetve Google Pay vagy Apple Pay fizetési módozatokkal lehet megtenni.

A fizetési felület a kért adatok feltöltése után megjelenik az alkalmazáson.

A magyar kérelmezőknek az alkalmazás euróban adja meg a fizetendő összeget.

Az ETA digitálisan kapcsolódik a beutazási engedély birtokosának útleveléhez, így a brit határellenőrzési pontokon továbbra is csak az útlevelet kell felmutatni. Útlevélcsere esetén viszont ismét kérvényezni kell az elektronikus beutazási engedélyt az új útlevél adataival.

London már a brit EU-tagság öt évvel ezelőtti megszűnése (Brexit) után jelezte, hogy idővel a látogatási, turisztikai céllal érkező, vízumkötelezettség nélküli beutazóknak, köztük az európai uniós országok állampolgárainak is szükségük lesz belépési engedélyre.

Nem kell kiváltaniuk az ETA-t azoknak az EU-állampolgároknak, akik 2020 végéig törvényesen és életvitelszerűen letelepedtek Nagy-Britanniában, és megszerezték az ehhez szükséges, meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyt (EU Settled Status).

