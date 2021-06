Szerdáig kérhetnek letelepedési engedélyt az Egyesült Királyságban élő uniós állampolgárok

Június 30-ig, szerdáig nyújthatnak be a letelepedési kérvényt az Egyesült Királyságban élő európai uniós állampolgárok. A szigetállam tavaly januárban lépett ki az Európai Unióból, de azok az uniós polgárok, akik törvényesen tartózkodtak az országban, továbbra is maradhatnak,de tartózkodási engedélyt kell szerezniük, hogy továbbra is ott dolgozhassanak, tanulhassanak és hozzáférhessenek az ingyenes brit egészségügyi ellátórendszer szolgáltatásaihoz. A brit belügyminisztérium összesítése szerint a 27 EU-tagország 5 millió 600 ezer állampolgára nyújtott be kérelmet.