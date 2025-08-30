Keresés

Külföld

Szeptembertől megszűnik Kamala Harris volt amerikai alelnök, és elnökjelölt titkosszolgálati védelme Donald Trump döntésére

2025. augusztus 30., szombat 07:29 | MTi
Fehér Ház Donald Trump Kamala Harris

Szeptembertől megszűnik Kamala Harris volt amerikai alelnök és demokrata elnökjelölt titkosszolgálati védelme Donald Trump elnök döntésére - erősítette meg a demokrata politikus szóvivője pénteken.

  • Szeptembertől megszűnik Kamala Harris volt amerikai alelnök, és elnökjelölt titkosszolgálati védelme Donald Trump döntésére

Kamala Harris szóvivője szerint a védelem megszüntetését az adminisztráció nem indokolta.

A Fehér Ház illetékesei az üggyel kapcsolatban ugyanakkor azt közölték, hogy az általános szokások szerint az alelnökök hivatalból való távozásukat követően fél évig részesülnek a Titkosszolgálat védelmében, ami július 20-án lejárt.

Joe Biden volt elnök január 20-i hivatali leköszönését megelőzően nyilatkozatot írt alá, amiben egy évre meghosszabbította alelnöke védelmét a szövetségi költségvetés terhére. Donald Trump jelenlegi elnök érvénytelenítette elődje határozatát, és az új döntés alapján a volt alelnök szeptember elsejétől elveszíti a titkosszolgálati védelmet.

Kamala Harris alelnökként a Demokrata Párt elnökjelöltje volt a 2024-es választásokon, amelyen vereséget szenvedett Donald Trumptól, a republikánus jelölttől.

A Titkosszolgálat az Egyesült Államok szövetségi ügynöksége, amelynek elsődleges feladata az ország választott tisztségviselőinek védelme.

