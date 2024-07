Szentté akarnak avatni Romániában egy fasiszta mozgalom képviselőjét

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Vezércikk – Békemissziója részeként Donald Trumppal tárgyalt Orbán Viktor + videó Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök este – békemissziója következő állomásaként – tárgyalást folytatott Donald Trumppal, az Egyesült Államok korábbi elnökével – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A Floridában lezajlott megbeszélésen a béke lehetőségeiről volt szó – áll a közleményben. A témáról a Vezércikk vendégei is elmondták a véleményüket. Műsorvezető: Gajdics Ottó. Hamarosan kezdődik a magyar űrhajósok amerikai kiképzése + videó A Napi aktuális vendégei Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos, valamint Kapu Tibor kutatóűrhajós és Cserényi Gyula tartalék kutatóűrhajós voltak. A beszélgetés zömében a Hunor program résztvevőink különleges kiképzéséről, azok részleteiről volt szó, illetve arról, hogy milyen különleges helyzetekre kellett a szimuláció során felkészülniük a magyar űrhajósoknak.