Szentév, azaz a remény zarándokai Rómában és a Vatikánban + videó

Megosztás itt:

Az eseményen a bíborosok, püspökök és számos hívő jelent meg, akik a pápával együtt vonultak be a bazilikába.

A 2025-ös szentév hivatalos mottója latinul : „Peregrinantes in spem”, amelyet magyarul „A remény zarándokai” néven hirdettek meg. Ezzel Ferenc pápa – ahogy a megnyitón elhangzott beszédében is hangsúlyozta – arra hívta a híveket, hogy Krisztusban bízva, egymást támogatva tekintsenek előre, és egyéni, valamint közösségi szinten is éljék meg a megtérés, a kiengesztelődés és a szeretet gyakorlásának idejét.

Az eseményt minden huszonötödik évben tartják meg, idén 36 millió zarándokot várnak Rómába.

A jubileummal kapcsolatban még annyit, hogy a legutóbbi rendes szentévet még II. János Pál pápa hirdette meg 2000-ben. Egyedülálló, hogy Ferenc pápa 2015–2016-ban egy rendkívüli irgalmasságnak nevezett szentévét tartott.

Stábunk végigjárta azokat a helyeket, amelyeket a látogatók is felkeresnek majd, Illés Péter kollégánk több egyházi és világi kulturális helyszínre is ellátogatott. Műsorunkban bemutatjuk, hol helyezik majd végső nyugalomra Ferenc pápát, de a konklávé helyszínét, ahol a pápaválasztást tartják szintén megtekinthetik. Ahogy arról már korábbi anyagainkban is beszámoltunk, a szentév programjait a gyászidőszak alatt nem tartják meg.

Illés Péter dokumentumfilmje: