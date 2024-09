Szemfényvesztés, hogy valaha is McDonald's-alkalmazott volt Kamala Harris

Megosztás itt:

A lap rámutatott, a demokrata kampány egyik fontos eleme, hogy igyekeznek a párt elnökjelöltjét, Kamala Harris jelenlegi alelnököt a nép egyszerű gyermekének beállítani, aki úgy nőtt fel, mint egy átlag amerikai, ellentétben a gazdag családból származó republikánus jelölttel, Donald Trumppal. Az egyik állításuk, hogy Harris – oly sok amerikai fiatalhoz hasonlóan – McDonald’s-ban dolgozott. Az állítás nemcsak Harris szájából hangzott el több alkalommal, de az egész baloldali propagandát bejárta az olyan napilapoktól kezdve, mint a The New York Times egészen a CNN hírtelevízióig, és Bill Clinton is hivatkozott rá.

Az állítás valóságtartalmának most a Snopes amerikai tényellenőrző és oknyomozó portál járt utána.

A fent említett híradásokon kívül nem volt kézzelfogható bizonyíték arra, hogy Harris főiskolásként a McDonald’s-ban dolgozott volna

– állapította meg a portál, amely igen alapos munkát végzett: nem csupán Harris kampánycsapatát és a gyorsétteremláncot keresték meg, de adóbevallásokat, fotókat, videókat, munkaügyi nyilvántartásokat is kerestek, valamint beszéltek az alelnök testvérével és egy közeli barátjával is.

Az állítás a „nem bizonyított” értékelést kapta a portáltól.

Fotó: Shutterstock