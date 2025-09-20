Szembemegy a valósággal: Zelenszkij már a jövőről álmodik, miközben Kijev a nyugati segélyeken él - Ukrajna szétesőben

Megosztás itt:

A kérdés, vajon a bejelentés a valóságot tükrözi, vagy csupán egy kétségbeesett kísérlet a politikai stabilitás látszatának fenntartására?

Volodimir Zelenszkij videóbejegyzésében azt állította, hogy Ukrajna már 2026-tól képes lesz fegyvereket exportálni, mint például tengeri drónokat és tankelhárító fegyvereket. Az elnök szerint a fegyvergyártás meghaladja a belső keresletet, ami lehetővé teszi a profitot. Ugyanakkor a kijelentés ellentmondásos, hiszen Ukrajna a mai napig dollármilliárdos segélyekre szorul, hogy a hadseregét finanszírozni tudja. Sőt, az ukrán gazdaság a háború kezdete óta nagymértékben zsugorodott, az ipar nagy része tönkrement. A nagy kérdés, hogy vajon milyen alapon számítanak exportra egy olyan környezetben, ahol a túlélés is napi kihívás.

Az elnök bejelentése különösen érdekes egy olyan politikai klímában, ahol a hatalmi pozíciók egyre bizonytalanabbá válnak. Miközben a közvélemény a háború végét várja, a miniszterelnök egy olyan távoli célt tűz ki, amelynek elérésére a mostani vezetésnek esetleg már nem is lesz lehetősége. Azt is kiemelte, hogy Ukrajna "nem fog jótékonykodni," ami élesen szembemegy a folyamatos segélykérés narratívájával. Ez a megjegyzés arra utal, hogy a fegyverexport egy olyan üzleti modell lenne, amely kizárólag a profitot tartja szem előtt, függetlenül attól, hogy az országnak a túlélésért kell küzdenie.

A nyugati partnerek, köztük az Egyesült Államok, az elsők között lennének, akik érdeklődnének az ukrán fegyverek iránt. Az exportból származó bevételeket a frontra szánt drónok gyártására fordítanák. Ez a terv azonban a mostani helyzetet figyelembe véve egy légvárnak tűnik. A valóság az, hogy Ukrajnának még hosszú ideig szüksége lesz a nyugati segítségre, és a fegyverexportról beszélni, miközben az ország jövője bizonytalan, sokak számára eléggé irreális.

Forrás: MTI

Fotó: Canva