Külföld

Szembemegy a valósággal: Zelenszkij már a jövőről álmodik, miközben Kijev a nyugati segélyeken él - Ukrajna szétesőben

2025. szeptember 20., szombat 10:30 | MTI

Ukrajna fegyverexportőr nagyhatalommá válhat – de csak 2026-tól. Ez a merész bejelentés érkezett Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől, ami sokakat meglepett, hiszen a háború még javában tart, és az ország gazdasága teljes mértékben a nyugati partnerekre támaszkodik. A bejelentés súlyát tovább tetézi, hogy a 2026-os dátumig még sok víz lefolyik a Dnyeperen, és egyáltalán nem biztos, hogy Zelenszkij akkor is hatalmon lesz.

  • Szembemegy a valósággal: Zelenszkij már a jövőről álmodik, miközben Kijev a nyugati segélyeken él - Ukrajna szétesőben

A kérdés, vajon a bejelentés a valóságot tükrözi, vagy csupán egy kétségbeesett kísérlet a politikai stabilitás látszatának fenntartására?

Volodimir Zelenszkij videóbejegyzésében azt állította, hogy Ukrajna már 2026-tól képes lesz fegyvereket exportálni, mint például tengeri drónokat és tankelhárító fegyvereket. Az elnök szerint a fegyvergyártás meghaladja a belső keresletet, ami lehetővé teszi a profitot. Ugyanakkor a kijelentés ellentmondásos, hiszen Ukrajna a mai napig dollármilliárdos segélyekre szorul, hogy a hadseregét finanszírozni tudja. Sőt, az ukrán gazdaság a háború kezdete óta nagymértékben zsugorodott, az ipar nagy része tönkrement. A nagy kérdés, hogy vajon milyen alapon számítanak exportra egy olyan környezetben, ahol a túlélés is napi kihívás.

Az elnök bejelentése különösen érdekes egy olyan politikai klímában, ahol a hatalmi pozíciók egyre bizonytalanabbá válnak. Miközben a közvélemény a háború végét várja, a miniszterelnök egy olyan távoli célt tűz ki, amelynek elérésére a mostani vezetésnek esetleg már nem is lesz lehetősége. Azt is kiemelte, hogy Ukrajna "nem fog jótékonykodni," ami élesen szembemegy a folyamatos segélykérés narratívájával. Ez a megjegyzés arra utal, hogy a fegyverexport egy olyan üzleti modell lenne, amely kizárólag a profitot tartja szem előtt, függetlenül attól, hogy az országnak a túlélésért kell küzdenie.

A nyugati partnerek, köztük az Egyesült Államok, az elsők között lennének, akik érdeklődnének az ukrán fegyverek iránt. Az exportból származó bevételeket a frontra szánt drónok gyártására fordítanák. Ez a terv azonban a mostani helyzetet figyelembe véve egy légvárnak tűnik. A valóság az, hogy Ukrajnának még hosszú ideig szüksége lesz a nyugati segítségre, és a fegyverexportról beszélni, miközben az ország jövője bizonytalan, sokak számára eléggé irreális.

Forrás: MTI

Fotó: Canva

A háború vége Kínán keresztül jön? - Trump és Hszi Csin-ping a TikTokon kívül az orosz-ukrán háború befejezéséről is tárgyaltak

A háború vége Kínán keresztül jön? - Trump és Hszi Csin-ping a TikTokon kívül az orosz-ukrán háború befejezéséről is tárgyaltak

 A világpolitika újra az amerikai-kínai tengelyre fókuszál. Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban elárulta, hogy "nagyszerű" telefonbeszélgetést folytatott a kínai elnökkel, ami közel két órán át tartott. A tárgyalások fókuszában a TikTok eladása állt, de a politikai kulisszák mögött sokkal fontosabb kérdéseket is érintettek.

Véget ért a korszak: Milorad Dodik lemondott az elnöki jogköreiről, a nagyhatalmú politikus bukott?

Véget ért a korszak: Milorad Dodik lemondott az elnöki jogköreiről, a nagyhatalmú politikus bukott?

 Váratlanul és drámai módon ért véget Milorad Dodik elnöksége a boszniai Szerb Köztársaságban. Bár a politikus kifizette a 7.4 millió forint összegű pénzbírságot, amivel elkerülhette a börtönt, a hatalmát mégis elvesztette. A bosznia-hercegovinai választási bizottság döntése értelmében ugyanis megfosztották hivatalától, ami egyedülálló esemény a térség politikájában.
Amerika gyárt, Európa fizet: a legújabb amerikai

Amerika gyárt, Európa fizet: a legújabb amerikai "segély" Ukrajnának valójában egy szomorú lecke a kontinensnek + videó

 Amerika újra megindította a fegyverszállításokat Ukrajnába, de a frontról érkező hírek sokkal sötétebb képet festenek. Robert C. Castel, a Magyar Nemzet Front című podcastjében elmondta: a szállítmányok szinte csak "töltények", ami azt jelenti, hogy Ukrajna már nem kaphat újabb csúcstechnológiás rendszereket, mint a HIMARS vagy a Patriot. A szakértő szerint ez a döntés egyértelműen azt jelzi, hogy a Nyugat nem a győzelemre, hanem a konfliktus fenntartására törekszik.
Brüsszel baloldali kormánya: két súlyos ítélet a lengyel gazdaságról - Moody's és a Fitch ítéletet mondott

Brüsszel baloldali kormánya: két súlyos ítélet a lengyel gazdaságról - Moody's és a Fitch ítéletet mondott

 A Moody's és a Fitch is egyöntetűen a lengyel kormány felelőtlen politikáját és a politikai szembenállást nevezi meg a romló helyzet okaként. A felelőtlen költekezés és a belső viszály komoly veszélybe sodorja a lengyel gazdaságot, ami éles ellentétben áll a brüsszeli narratívával. A kérdés már nem az, hogy lesz-e gazdasági válság, hanem az, hogy a mostani kormány képes-e elkerülni a legsúlyosabb következményeket.
