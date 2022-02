Szélvihar Milánóban és környékén, négyen súlyosan megsérültek

Megosztás itt:

A Stazione Centrale pályaudvarban keletkezett kár műszaki felmérése megkezdődött. A helyszínen tartózkodnak a tűzoltók is. A vasútállomásra történő biztonságos be- és kilépésre folyosókat alakítottak ki. Több milánói utcát lezártak, miután a szélben “minden repül” - a helyi sajtó jelentése szerint. Milánó elővárosában, Settalában 76 éves férfira a szél rádöntött egy fát. Agyrázkódással és végtagtöréssel szállították kórházba. A metropolisz másik elővárosa, Rho egyik terén több személyre a szél kicsavarta fa zuhant rá: 64 éves férfit és 66 éves nőt vittek kórházba, miután a fatörzs rázuhant a mellkasukra. Az egyik építési területen dolgozó 35 éves férfit a szél lesodorta az állványról, helikopterrel szállították kórházba. A lombard nagyvárosban és környékén hétfő reggel óta tartanak az erős széllökések, a szél sebessége elérte az óránkénti kilencven kilométert. A milánói önkormányzat elrendelte a parkok lezárását, és arra szólította fel a lakosságot, hogy kerülje el a város fás részeit és az építkezési állványokat. A szél lesodorta a város központjában található Sforza-kastély tetőcserepeit, Segratéban pedig óvodát kellett kiüríteni, miután a szél itt is megrongálta a tetőt.

MTI

