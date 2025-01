Szélsőjobbos román politikussal akadt éles hangoktól sem mentes vitája az RMDSZ-nek

Megosztás itt:

"Azt hiszem, nagyon sok minden kiderülne, ha közelebbről megvizsgálnánk ezt a "<<panelházi lakóbizottságot>>, mert, ugye nem pártról van szó, és nagyon valószínű, hogy ez a közeljövőben be is következik! Eddig senki sem nyúlt hozzájuk, 35 éven keresztül. Ők egy szélkakas, de nem elégedtek meg ennyivel" - idézte a lap Georgescu egy televíziós nyilatkozatát, amelyben az RMDSZ elnökének leleplezésére reagáltatták.

A - magát Románia "gyakorlatilag már megválasztott" elnökének tartó - volt államfőjelölt azt is szóvá tette, hogy az RMDSZ-hez került a - legfelsőbb védelmi tanácsi tagsággal járó - pénzügyminiszeri tisztség, amelyet egy kettős állampolgár tölt be.

A Gandul felidézte, hogy Georgescu nemcsak az RMDSZ-szel szemben fogalmazott meg fenyegető kijelentéseket. Több korábbi interjújában hangoztatta: ha államelnökké választják, Romániában "minden párt el fog tűnni".

Georgescu RMDSZ elleni fenyegetése Kelemen Hunornak a Maszol.ro hírportálon megjelent videóinterjújával áll összefüggésben, amelynek az a része keltett nagy visszahangot a román médiában, amiben a szövetség vezetője az elnökválasztás november 24-i első fordulójában legtöbb szavazatot szerző, a közösségi platformokon berobbant meglepetésjelöltet a "régi rendszer embereként" jellemezte.

Kelemen Hunor szerint Georgescu mögött egy tartalékos tisztekből álló, az egész társadalmat beszövő hálózat áll, amely keresett magának egy jelöltet és képes volt a mozgósításra is.

"Rendszerellenesnek mutatta magát, holott ő a régi rendszernek az embere, hisz ő '86-ban már New Yorkban és Londonban tanul tovább: az nem bárkinek adatott meg, és nyilván ahhoz a hálózathoz tartozott, bizonyíthatóan. Ő el is mondta, hogy neki a Mircea Malita volt a mentora, amely a Caraman-hálózat névvel írható le" - mutatott rá Kelemen Hunor a Maszolnak adott interjúban, arra a Mihail Caraman volt Securitate-tisztre, a rendszerváltás utáni román Külföldi Hírszerző Szolgálat (SIE) első igazgatójára (1990-92) utalva, akit a román média szerint a szovjet KGB is kitüntetett, amiért az általa szervezett kémhálózat értékes dokumentumokat szerzett meg a NATO főhadiszállásáról.

Kelemen Hunor szerint Georgescu első fordulós választási sikeréhez, az üzenetei Tik-Tokon történt terjesztéséhez hozzájárultak ugyan külföldi szereplők is, de "az első számú probléma" az országon belül, az állami intézmények tétlenségében keresendő.

"Mit csináltak az állami intézmények éveken keresztül? Mert Georgescuról éveken keresztül lehet tudni, hogy ő kicsoda. Ő a vasgárdista eszméket, a legionárius szélsőjobboldali eszméket, a XX. század legsötétebb korszakát felidéző eszméket terjesztette és terjeszti, és azokat vallja a mai napig, és ez az igazán nagy probléma! Nem azok a tetszetős mondatok, egyszerű mondatok, amelyeket minden ember szívesen hall, akár a családról van szó, akár az Istenről van szó, akár a hazáról van szó" - jelentette ki Kelemen Hunor.

Szerinte nem a titkosszolgálatoknak, hanem Klaus Iohannis államfőnek kellene előállnia egy megnyugtató magyarázattal, amely elfogadtatná a társadalommal, hogy miért kellett az alkotmánybíróságnak érvénytelenítenie a múlt évi elnökválasztást. Magyarázat híján ugyanis "a legeszementebb konspirációs elméletek" terjednek Romániában - figyelmeztetett az RMDSZ elnöke.

Forrás: MTI

Fotó: Getty Images