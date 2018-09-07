2018. szeptember 7.,
péntek, Regina napja

Szélsőjobb, mint a mérleg nyelve

Hír TV

2018. szeptember 7., péntek 21:44

A szélsőjobb válhat a mérleg nyelvévé a vasárnapi svédországi parlamenti választásokon. Az előzetes adatok szerint egyik nagy párt sem szerez majd többséget, így a szélsőséges Svéd Demokratákra jut a királycsinálók szerepe. A még radikálisabb Alternatíva Svédországért viszont úgy tűnik nem fog a parlamentbe jutni.

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