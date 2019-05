Székelykapu a pápa tiszteletére

Aki vasárnap szavaz, legyen tisztában vele, hogy a teljes ellenzék bevándorláspárti - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. Brüsszel mostani bevándorláspárti vezetése most sem azon dolgozik, hogy több pénzt adjon az európai embereknek, hanem azon, hogy elvegye tőlük, és azt a migránsoknak adja – közölte a Fidesz. Takács Szabolcs államtitkár szerint az európai parlamenti választások tétje, hogy sikerül-e megtörni a bevándorláspárti elit egyeduralmát. Ma délután 16 óráig igényelheti a mozgásában akadályozott választópolgár, hogy akadálymentes szavazókörben szavazhasson. Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: óriási a tét, Brüsszelben új vezetésre van szükség, amely megvédi Európát a bevándorlástól, a terrorizmustól és megóvja a keresztény kultúrát. A bevándorláspárti Soros-hálózat beavatkozik az európai parlamenti választásba - hívta fel a figyelmet a Fidesz frakciószóvivője. Halász János közölte: az egyik legnagyobb Soros-szervezetet, az Avaast vetik be a voksolás befolyásolására. Az Állami Számvevőszék elnöke, Domokos László lát lehetőséget az adócsökkentésre. Elsősorban a munkára rakódó közterhek lefaragása jöhetne szóba, a lépés ugyanis javítana az ország versenyképességén - írja a Magyar Nemzet. A magyar nemzet integráns részét alkotják a magyarországi őshonos nemzetiségek, akiknek kultúrája a magyar nemzetet és az egyetemes emberiséget egyaránt gazdagítja - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Jobbikos képviselők akartak bejutni a TV2- székházába. Jakab Péter legújabb akcióját pártja Facebook-oldalán élőben közvetítette - a biztonsági szolgálat megakadályozta, hogy a képviselőket bejussanak a TV2 hírstúdiójába. A Demokratikus Koalíció az egyik legzöldebb párt az Európai Parlamentben - közölte a Demokratikus Koalíció. Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezető-helyettese azzal vádolta a kormányt, hogy nem gondolja komolyan hétpontos bevándorlásellenes csomagját. A Jobbikra nem lehet számítani Magyarország védelmében, a hatalomért és pénzért összeborultak a Soros-hálózattal, Gyurcsányékkal és ma már Brüsszel érdekeit képviselik – közölte a Fidesz. Törökszentmiklóson demonstrált a Nemzeti Légió a Mi Hazánk Mozgalom legújabb szervezete, amelyet a Magyar Gárda mintájára hoztak létre. A Mi Hazánk Mozgalom tüntetése ellen tartott tiltakozó demonstrációt a Momentum Mozgalom és a Magyar Szolidaritás Mozgalom Törökszentmiklóson. Az európai parlamenti választás után hatalomra kerülő új uniós vezetőknek a kontinens fiataljainak valódi problémáival kell foglalkozniuk a bevándorlók támogatása helyett - mondta Nacsa Lőrinc, az Ifjúsági Keresztény Szövetség elnöke. Az MSZP-nek nem volt kellő információja Heinrich Pecináról, amikor az osztrák üzletembernek eladták a Népszabadságot – mondta Harangozó Tamás, az MSZP frakcióvezető-helyettese. A szocialisták üzleteltek Pecinával – reagált a Fidesz Harangozó Tamás kijelentésére. Az MSZP adta el az osztrák üzletember érdekeltségeinek a Népszabadság szocialista tulajdonban lévő üzletrészét - emlékeztetett a Fidesz. Idegen nyelvi mérést tartanak az iskolák 6. és 8. évfolyamos tanulóinak angol és német nyelvből - közölte az Oktatási Hivatal. A magyar gazdaság egyik kitörési pontjának nevezte az élelmiszeripart Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Várda Meat Kft. új kisvárdai üzemének alapkőletételén. A Mol 5-5 forinttal emelte a 95-ös benzin és a gázolaj ár nagykereskedelmi árát. Gőzerővel zajlik a debreceni BMW-gyár területének előkészítése – közölte Szijjártó Péter. A BNP Paribas Cardif biztosító és a Medián legfrissebb felmérése szerint biztosnak érzik állásukat a magyar munkavállalók. Brüsszel a külföldi spekulánsok érdekeit védve támadja a 2014 óta érvényben lévő magyar földtörvényt - közölte az Agrárminisztérium. Már közel 200 ezer gazda írta alá azt a petíciót, amellyel az Európai Unió által tervezett magyarországi agrártámogatások csökkentése ellen tiltakoznak - mondta Győrffy Balázs , a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke Székkutason. Az osztrák szövetségi elnök felmentette tisztségükből az Osztrák Szabadságpárt minisztereit a külügyminiszter, Karin Kneissl kivételével, aki az FPÖ-t képviseli a kormányban, de nem tagja a pártnak. Az osztrák államfő kedd esti televíziós beszédében arra kérte az osztrákokat, hogy az elmúlt napok belpolitikai botrányai miatt ne forduljanak el a politikától, vegyenek részt a vasárnapi európai parlamenti választásokon. Öngyilkosságot kísérelt meg ausztriai börtönében a vonatok kisiklatásának tervével vádolt iraki menedékkérő. Hétfőre tűzte ki az ellenzéki kezdeményezésű bizalmi szavazást Sebastian Kurz osztrák kancellár ellen Wolfgang Sobotka parlamenti elnök. A bizalmatlansági indítványt Kurz ellen Peter Pilz, az ellenzéki Liste Jetzt vezetője kezdeményezte. A kisebb koalíciós partner Osztrák Szabadságpárt és az ellenzéki szociáldemokraták úgy nyilatkoztak: nem kizárt, hogy megszavazzák. Az ukrán elnök megállapodott a frakciók vezetőivel a parlament feloszlatásáról. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök július 21-re tűzte ki az előrehozott parlamenti választásokat. Készülő terrorcselekményt akadályoztak meg Oroszországban, Kolcsuginban. A két fegyveres ellenállást tanúsított az őrizetbe vételkor, ezért tűzharcban végeztek velük. Erőszakba torkollt Indonézia fővárosában az áprilisi elnökválasztáson alulmaradt Prabowo Subianto tábornok támogatóinak a demonstrációja, s a helyi médiumok beszámolói szerint az összetűzéseknek több halálos áldozatuk is van. Theresa May brit miniszterelnök közölte: a brit EU-tagság megszűnésének törvénybe foglalását célzó tervezet lehetővé teszi az alsóházi képviselőknek, hogy szavazzanak egy újabb népszavazás lehetőségéről is. Az egyiptomi biztonsági erők tizenhat feltételezett szélsőségessel végeztek a Sínai-félsziget északi részén. A Human Rights Watch nemzetközi jogvédő szervezet azzal vádolja a szíriai titkosszolgálatot, hogy önkényesen tart fogva és zaklat embereket a lázadóktól visszafoglalt területeken. Leégett az egykori István-malom épülete Békéscsabán. Felszámoltak egy miskolci kannabiszültetvényt; a marihuánatermesztő párost elfogták a rendőrök. Hamis okmányok kiállításáért emeltek vádat egy okmányirodai ügyintéző ellen, aki mintegy kétszáz hamis útlevelet és személyazonosító igazolványt állított ki nem uniós polgároknak 2015 júniusa és 2016 decembere között. A lehullott és a még várható csapadék hatására árhullámok vonulnak le a Dunán és a Tiszán. Fucsovics Márton a japán Daniel Taróval bejutott a negyeddöntőbe a genfi salakpályás férfi tenisztorna páros versenyében. Hét magyar vesz részt az öttusázók világkupa-sorozatának negyedik versenyén, Prágában. Babos Tímea bejutott a selejtező második fordulójába a francia nyílt teniszbajnokságon. Kiss Péter aranyérmet szerzett a KL1-es kategóriában a Poznanban zajló para kajak-kenu Európa-bajnokságon. Férfi kosárlabda NB I, negyeddöntő, második mérkőzések: Atomerőmű SE - Szolnoki Olaj KK 97:103; KTE-Duna Aszfalt - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 56:85