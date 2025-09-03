Keresés

2025. 09. 03. Szerda
Székely Nemzeti Tanács elnöke: Számunkra ez a döntés elfogadhatatlan

2025. szeptember 03., szerda 22:10 | MTI
Az erdélyi kezdeményezők elfogadhatatlannak tartják az Európai Bizottságnak a nemzeti kisebbségek védelmére indított polgári kezdeményezésre adott elutasító válaszát, és az ügy folytatását ígérik.

  • Székely Nemzeti Tanács elnöke: Számunkra ez a döntés elfogadhatatlan

"Számunkra ez a döntés elfogadhatatlan" - reagált a bizottság szerdán délután ismertetett döntésére Izsák Balázs, a polgári kezdeményezést elindító Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke a Facebook-oldalán. Mint írta, az uniós intézmény szerdán 16 órakor arról tájékoztatta őket, hogy nem kezdeményez jogalkotást a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért című európai polgári kezdeményezés alapján. "Ez egyenértékű az elutasítással" - írta Izsák Balázs.

Hozzátette: az SZNT számára ezzel "a küzdelem nem ért véget". Azt ígérte, hogy miután elemzik a 25 oldalas indoklást, ismertetik a további cselekvési tervet. Izsák Balázs korábban azt jelezte, hogy elutasító válasz esetén bírósághoz fordulnak az ügyben.

"Elkeserítőnek és felháborítónak" tartja a brüsszeli döntést Vincze Loránt EP-képviselő, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke is. Ő is jelezte, hogy "a küzdelem az őshonos nemzeti közösségek ügyének európai támogatásáért folytatódik".

Forrás: MTI

Fotó: MTI

