Száznál többen tűntek el Japánban

Meghalt négy beteg, és újabb 65 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést. 5 506 665 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 058 824-en már a második adag vakcinát is megkapták. Dömötör Csaba: a harmadik hullám letörésével új korszak kezdődik, az országoknak egyre több kihívással kell szembenézniük. Megkezdődött a nemzeti konzultáció postai kézbesítése, a 14 kérdést tartalmazó kérdőívet augusztus 25-ig lehet visszaküldeni. A nemzeti konzultáció nyomán egyetértési pontok jöhetnek létre a lakosság és a kormányzat között fontos magyar belpolitikai és európai kérdésekben egyaránt - jelentette ki a XXI. század Intézet vezető elemzője az M1-en. Fontos politikai vita folyik az Európai Unióban a migrációval kapcsolatban, ezért fontos, hogy a magyar emberek is elmondják erről a véleményüket a nemzeti konzultációban - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. A tulajdonos német közlekedési vállalat, a VGF szerint utólag sem klimatizálhatók azok a frankfurti használt villamosok, amelyeket megvenne a Karácsony Gergely vezette budapesti Városháza - értesült a Magyar Nemzet. Nem akarja szétverni az ellenzéki előválasztást, ezért felfüggeszti az „antikorrupciós” nyomozást Zuglóban - ezt mondta Hadházy Ákos a 168.hu-nak adott interjújában. Kocsis Máté: Be ne dőljenek a baloldal előválasztási színjátékának – mondta a Fidesz frakcióvezetője a Bayer Showban. Gulyás Gergely: A magyar kormány azt szeretné, hogy a magyarsághoz tartozás előny legyen – mondta az Erdélyi Politikai Iskola diplomaátadóján. Semjén Zsolt: Minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték – mondta a Habsburg Ottó alapítvány konferenciáján Pannonhalmán. Négyszeres volt a Liszt Ferenc repülőtér forgalma júniusban az előző hónaphoz képest a járványügyi enyhítéseknek köszönhetően. A magyar kormány azt szeretné, hogy a magyarsághoz tartozás előny legyen - hangoztatta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az Európai Uniót is béklyóba kötheti a globális minimumadó, a bevezetését követően behozhatatlan versenyelőnyre tehet szert a világ többi vezető gazdasági nagyhatalma az EU-val szemben - mondta Izer Norbert államtitkár. Ferenc pápa bejelentette, hogy szeptember 12-én az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjét koncelebrálja Budapesten. Jól van a műtét után Ferenc pápa - közölte közleményében Matteo Bruni szentszéki szóvivő. A koronavírus-fertőzöttek száma 183,7 millió, a halálos áldozatoké 3,99 millió világszerte. Kétszázezer adag koronavírus elleni védőoltást ajándékozott Magyarország Bosznia-Hercegovinának, és Budapest azt reméli, hogy a boszniai oltási kampány felgyorsítása hozzájárul az ország gazdasági újraindításához is - közölte Szijjártó Péter Szarajevóban. Várhatóan az év harmadik negyedében elegendő, koronavírus elleni védőoltás érkezik ahhoz, hogy a járvány újabb hulláma előtt legalább a lakosság fele megkapja mindkét adagot - jelentette ki Zoran Tegeltija, Bosznia-Hercegovina miniszterelnöke. Szigorításra készül Horvátország, mert elakadt az oltási kampány: hamarosan csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni a bevásárlóközpontokba. Lassult a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, 400-nál kevesebb az új beteg és tíz a halottak száma. A delta variáns terjedése miatt Irán nagyobb városaiban visszavezetnek korábbi korlátozásokat. Ideiglenes bolgár miniszterelnök: Bulgária utalványokkal ösztönözné az oltakozást. Tavaly augusztus óta nem volt ilyen alacsony az új fertőzöttek száma Szlovéniában, mint most – írta a helyi sajtó. Brit egészségügyi miniszter: gazdasági és erőteljes egészségügyi okok is indokolják a korlátozások eltörlését. Szobrot állítottak Diana hercegnőnek születése 60. évfordulóján, egykori rezidenciája, a londoni Kensington-palota parkjában. Megtették első űrsétájukat a kínai Tienkung űrállomáson tartózkodó kínai űrhajósok. Újabb 94 afgán katona kelt át a tádzsik határon, miután az afganisztáni kormány ellen harcoló tálib lázadók meghátrálásra kényszerítették őket. Nagy erejű robbanás történt, és tűz ütött ki Azerbajdzsánban egy Kaszpi-tengeri gázmező közelében, egyes feltételezések szerint iszapvulkán törhetett ki. Száznál többen tűntek el a szombati fölcsuszamlásban Japánban. Száznyolcvanezer embernek kellett elhagynia otthonát Kubában, tartva attól, hogy az Elsa névre keresztelt trópusi vihar áradásokat és földcsuszamlásokat fog okozni. A floridai Miami közelében lévő Surfside-ban a közelgő vihar miatt felrobbantották és elbontották a múlt héten részben összedőlt tizenkét szintes ház épen maradt részét. 366 határsértő ellen intézkedtek rendőrök és katonák péntektől vasárnapig. Halálos közlekedési baleset történ az M30-as autópályán, Hejőszalonta külterületén. Vízbe fulladt egy kilenc éves fiú vasárnap délelőtt Hajdú-Bihar megyében - adta hírül a haon.hu. Három ezüst- és egy bronzérmet nyertek a magyarok a svájci junior öttusa Európa-bajnokságon. A házigazda magyar válogatott nyerte a Szentesen rendezett leány U15-ös vízilabda Európa-bajnokságot.