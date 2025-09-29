Százmilliós megtakarítással él a szlovák Védelmi Minisztérium – a pénzt inkább kórházfejlesztésre költi északi szomszédunk

Megosztás itt:

A Védelmi Minisztériumnak valószínűleg nem lesz GDP-jének két százaléka rendelkezésre álló kiadásokra a jövő évben, ami Szlovákia NATO- kötelezettsége. Robert Kaliňák a JOJ 24 műsorában elmondta, a konszolidáció lesz az első, Minisztériuma más minisztériumoknak is segíteni akar a pénzmegtakarításban – írja a sita.sk.

A Védelmi Minisztérium idén több százmillióval járult hozzá a megtakarításokhoz, jövőre pedig ez a szám tízmilliós lesz. Emellett leépítéseket is végrehajtottunk, és minden bizonnyal racionalizálni fogjuk a működésünket – mondta Kaliňák. „A megtakarított összegekből lehetőségünk volt rá, hogy belevágjunk a kórházépítésekbe" – tette hozzá.

Lassuló GDP-növekedés, emelkedő munkanélküliség, megszűnő állami ünnepek. A szlovák gazdasági növekedés megtorpanása lesz az ára a Fico-kormány kényszerű kiigazítási csomagjának. Félreveri a harangokat a Szlovák Nemzeti Bank (NBS): jövőre gyakorlatilag leáll a szlovák gazdasági növekedés, elmarad a reálbérek növekedése, a munkanélküliek száma pedig újra meglódulhat. A szlovák gazdaság idén legfeljebb 0,8 százalékkal nő, jövőre pedig mindössze 0,5 százalékos növekedést produkál – derül ki a Szlovák Nemzeti Bank legfrissebb prognózisából.

A Peter Kazimír jegybankelnök által részletezett őszi előrejelzésben brutálisan lerontották a számokat, hiszen júniusban 2025-re még 1,2 százalékos, 2026-ra pedig 1,6 százalékos növekményt vártak. A bankelnök szerint az ország gazdaságát két teher nyomja: a kedvezőtlen nemzetközi helyzet, illetve az újabb, 2,7 milliárd euróra tervezett konszolidációs csomag. 2026 végéig 30 ezer fővel nőhet az állástalanok száma a jelenlegi szinthez képest, vagyis a mostani 5 százalék feletti mutató 6 százalékra kúszhat. Ugyan az infláció mértéke az idei 4,2-4,3 százalékról jövőre 3 és 4 százalék közé mérséklődhet, azonban ez a reálbérek növekedésén nem érződik majd, sőt.

