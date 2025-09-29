Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 29. Hétfő Mihály napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Bayer show 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Százmilliós megtakarítással él a szlovák Védelmi Minisztérium – a pénzt inkább kórházfejlesztésre költi északi szomszédunk

2025. szeptember 29., hétfő 09:06 | Világgazdaság
Szlovákia Fico-kormány Védelmi Minisztérium fegyverkezés NATO lassuló GDP-növekedés

Robert Kaliňák, a Szlovák Köztársaság miniszterelnök-helyettese és a Szlovák Köztársaság védelmi minisztere szerint a kórházak építése most fontosabb.

  • Százmilliós megtakarítással él a szlovák Védelmi Minisztérium – a pénzt inkább kórházfejlesztésre költi északi szomszédunk

A cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

A Védelmi Minisztériumnak valószínűleg nem lesz GDP-jének két százaléka rendelkezésre álló kiadásokra a jövő évben, ami Szlovákia NATO- kötelezettsége. Robert Kaliňák a JOJ 24 műsorában elmondta, a konszolidáció lesz az első, Minisztériuma más minisztériumoknak is segíteni akar a pénzmegtakarításban – írja a sita.sk.

A Védelmi Minisztérium idén több százmillióval járult hozzá a megtakarításokhoz, jövőre pedig ez a szám tízmilliós lesz. Emellett leépítéseket is végrehajtottunk, és minden bizonnyal racionalizálni fogjuk a működésünket – mondta Kaliňák. „A megtakarított összegekből lehetőségünk volt rá, hogy belevágjunk a kórházépítésekbe" – tette hozzá. 

Lassuló GDP-növekedés, emelkedő munkanélküliség, megszűnő állami ünnepek. A szlovák gazdasági növekedés megtorpanása lesz az ára a Fico-kormány kényszerű kiigazítási csomagjának. Félreveri a harangokat a Szlovák Nemzeti Bank (NBS): jövőre gyakorlatilag leáll a szlovák gazdasági növekedés, elmarad a reálbérek növekedése, a munkanélküliek száma pedig újra meglódulhat. A szlovák gazdaság idén legfeljebb 0,8 százalékkal nő, jövőre pedig mindössze 0,5 százalékos növekedést produkál – derül ki a Szlovák Nemzeti Bank legfrissebb prognózisából.

A Peter Kazimír jegybankelnök által részletezett őszi előrejelzésben brutálisan lerontották a számokat, hiszen júniusban 2025-re még 1,2 százalékos, 2026-ra pedig 1,6 százalékos növekményt vártak. A bankelnök szerint az ország gazdaságát két teher nyomja: a kedvezőtlen nemzetközi helyzet, illetve az újabb, 2,7 milliárd euróra tervezett konszolidációs csomag. 2026 végéig 30 ezer fővel nőhet az állástalanok száma a jelenlegi szinthez képest, vagyis a mostani 5 százalék feletti mutató 6 százalékra kúszhat. Ugyan az infláció mértéke az idei 4,2-4,3 százalékról jövőre 3 és 4 százalék közé mérséklődhet, azonban ez a reálbérek növekedésén nem érződik majd, sőt. 

Fotó: Shutterstock

További híreink

Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait! – mutatjuk

Nem áll le az alaptalan vádaskodással Somogyi András + videó

Megszakadt a rajongók szíve: ők a Sztárban Sztár All Stars kiesői

Hornyák Zsolt elemezte a Puskás Akadémia válságát és beszólt Bognár Györgynek

Kora reggel máris megbénult a forgalom, brutális karambolok történtek a magyar utakon

Kivágnák a Liverpool csapatából a bűnbakot, aki Kerkez játékát is lehúzza + videó

Kényszerszabadság, gyárleállás: a BYD kirabolja a Stellantis gyárait! - Nincs ellenszer a kínai autós hódításra

A Milan tíz emberrel verte meg a Napolit és élre állt a Serie A-ban

Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban

További híreink

Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban

Ukrajna háborúja fordulóponthoz érkezett

Nacsa Lőrinc: Magyar Péter olyan, mint az agresszív kisgyerek a játszótéren

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban
2
Nem áll le az alaptalan vádaskodással Somogyi András + videó
3
Megtalálták a Pilisben eltűnt fiatal nő holttestét
4
Orbán Viktor: Egy vérvádat nem lehet elengedni, abba bele kell állni + videó
5
Gulyás Gergely: Mindig azt mondjuk, innen már nincs lejjebb, aztán kiderül, hogy mégis van + videó
6
Fiatal bérgyilkosokat küld Spanyolországba egy nemzetközi szinten ismert maffia + videó
7
Csörte: A balos sajtó és influenszer-sereg tudatosan építette fel a Szőlő utcai fakenews-kampányt + videó
8
Remény vagy taktika? Orosz jelzés a háború lehetséges végéről
9
Sajtóklub: Sem kiskorúak, sem miniszterek nem érintettek – nyilvános a Szőlő utcai ügy teljes jelentése + videó
10
Zelenszkij orosz területeken is képes csapást mérni katonai célpontokra

Legfrissebb híreink

Friss információkat árultak el Paks II.-ről

Friss információkat árultak el Paks II.-ről

 A már működő atomerőműveket szívesebben finanszírozzák a bankok a még épülőknél, mert az utóbbiak költségeinek még nincsenek benchmarkjai, a kockázataik pedig nagyobbak – mondta a Paks II. Zrt. vezérigazgatója az Atomenergetikai Világhét egyik panelbeszélgetésén. Jákli Gergelyt a kibocsátáscsökkentés kapcsán is kérdezték a paksi beruházásról.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!