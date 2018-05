Százezres tömegre, és határsértési kísérletekre készül Izrael

A boltok zárva maradtak, és az utcák is kihaltak voltak kedd reggel Betlehemben. A palesztin vezetés háromnapos gyászt és általános sztrájkot hirdetett a hétfőn történt véres összecsapások miatt. Több mint félszáz palesztin tüntető vesztette életét és 2700-an sebesültek meg a gázai határnál rendezett tömegdemonstrációkon.

„Általános sztrájk van életben egész Palesztinában a Nakba, a katasztrófa napján. És a hétfői békés tüntetésen meghalt mártírok emlékére” – magyarázta egy helyi lakos.

Izrael szerint nem békés tüntetések zajlottak, a Hamász radikális szervezet szervezte hathetes tüntetéssorozat igazi célja az volt szerintük, hogy áttörjenek az izraeli biztonsági kerítésen. Emiatt adták ki a tűzparancsot, ami Izrael szerint jogos önvédelem volt.

Palesztin szempontból azonban a kerítés illegális, Izrael palesztin területek megszállója. A Nakba napja a 70 éve tartó megszállásra emlékeztet: 1948-ban, a zsidó állam kikiáltása utáni háború elől 700 ezer palesztin lakos menekült el földjéről, azóta sem térhettek vissza a szomszédos arab államok menekülttáboraiból.

„Ahogy az elmúlt hónap tüntetéseiből is látszott, és amit most is láttunk: az erőszak kiprovokálói a probléma részei, és nem a megoldásé” – nyilatkozta Jared Kushner, az amerikai elnök főtanácsadója.

Trump vejének mondatai a Jeruzsálembe áthelyezett amerikai nagykövetség megnyitóján vihart kavartak. A palesztin elnök szerint Amerika a követségi döntéssel kiírta magát a békeközvetítők köréből.

„Dávid királytól a mostani időkig Donald Trump elnök bevéste a nevét Jeruzsálem történetébe. Az elnök úr reggel azt mondta, hogy ez egy nagy nap volt Izrael számára” – hangoztatta Mike Pence amerikai alelnök.

A Közel-Kelet szakértők most azon vitatkoznak, hogy a nagykövetségi döntés vajon eltemeti a békefolyamatot, vagy éppen új lendületet ad neki.

Az izraeli hadsereg mindenesetre kedd reggel megerősítette állásait a Gázai övezettel közös határain. Százezres tömegre, és határsértési kísérletekre számítanak.