2017. november 12.,
vasárnap, Jónás, Renátó napja

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Százezrek vonultak utcára Lengyelországban

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2017. november 12., vasárnap 18:00, frissítve: vasárnap 18:04

Arra emlékeztek, hogy 1918-ban, az első világháború lezárásakor, a 123 éves orosz, porosz és osztrák uralom után az ország függetlenné vált.

Százezrek vettek részt szombaton a legnagyobb lengyel nemzeti ünnep, a függetlenség napja alkalmából meghirdetett tüntetéseken és rendezvényeken Varsóban. A központi állami ünnepségek mellett a város 12 pontján tartottak megemlékezést a politikai pártok. A legnagyobb, 60 ezer fős menetet több jobboldali csoport közösen szervezte. A lengyel főváros egy másik pontján egy kisebb, baloldali ellentüntető csoport is megjelent.

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Lengyelországrendezvénynemzeti ünneptüntetés

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