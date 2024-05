Százakat vettek őrizetbe Törökországban

Recep Tayyip Erdogan török elnök azzal vádolja egykori szövetségesét, hogy 2016 júliusában puccsot tervezett ellene. Gülen következetesen tagadja ezt a vádat. A most 83 éves hitszónokot azzal is vádolják, hogy ő állt a török kormány ellen 2013 decemberében emelt korrupciós vádak mögött is abban az időben, amikor Erdogan még miniszterelnök volt.

