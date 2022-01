Százak tüntettek Bagdadban Szulejmáni halálának évfordulóján

Megosztás itt:

A tüntető tömeg az Irakban maradt amerikai csapatok azonnali kivonulását követelte a bagdadi repülőtérnél történt légi támadásra emlékezve. A célzott akcióban meghalt Kászim Szulejmáni tábornok, az iráni Forradalmi Gárda magas rangú parancsnoka, és Abu Mahdi al-Muhandisz, a Népi Mozgósítási Erők (al-Hasd as-Saabi) nevű, Irán-barát iraki milíciahálózat második számú vezetője. A milícia azóta az iraki hadsereg részévé vált.

"Nem hagyjuk, hogy a mai naptól kezdve itt maradjatok a mártírok földjén" - állt néhány tüntető plakátján. A demonstrálók amerikai és izraeli lobogókat dobáltak a földre, majd megtaposták őket.

Szulejmáni és al-Muhandisz halála után Irán és az Egyesült Államok veszélyesen közel került egy fegyveres konfliktus kirobbanásához, és a merénylet általános felháborodást váltott ki Irakban. A bagdadi parlament pár nappal később egy jogilag nem kötelező erejű határozatot fogadott el, amely minden Irakban állomásozó külföldi erő azonnali kivonására szólított fel.

Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ellen harcoló, az Egyesült Államok által vezetett katonai koalíció hivatalosan december végén fejezte be az iraki csapatokat támogató küldetését. Belátható ideig azonban még mintegy 2500 amerikai katona marad Irakban, hogy tanácsadói szerepkörben továbbra is támogassa az iraki erőket. Egyes iraki milíciák vezetői továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy minden amerikai csapat távozzon az országból.

"Nem fogadunk el kevesebbet, csak a teljes kivonulást, mártírjaink haláláért cserébe" - nyilatkozta Hádi al-Amiri, az Iránnal szövetséges koalíció vezetője.

Az Irán-barát síita frakciók támogatóit számos iraki tartományból busszal szállították a főváros Dzsadrija nevű központi kerületébe, a befolyásos milíciák főhadiszállása közelébe.

MTI