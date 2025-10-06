Százak estek csapdába több ezer méter magasan a Mount Everesten

Az embereket a közeli Csütang faluban helyezték biztonságba.
A nyolcnapos kínai nemzeti ünnep alkalmából sok százan indultak túrázni a Mount Everest tibeti oldalán, a Karma-völgyben vezető túraútvonalon, de
a váratlanul rosszra fordult időjárás és erős havazás miatt több mint 4000 méteres magasságban csapdába estek.
A jelentések szerint a viharos idő a sátraikat is tönkretette.
A mentőegységek még mintegy 200 további túrázóval vették fel a kapcsolatot, akik szintén a hegyen rekedtek.
A kínai állami média korábban körülbelül ezerre tette azok számát, akik kint lehettek a hegyen.
Szombaton estétől már nem engedtek fel több embert az Everestnek erre a népszerű túraútvonalára.
A hétvégi heves esőzések Tibettől délre, Nepálban földcsuszamlásokat és villámárvizeket okoztak, amelyek miatt legkevesebb 47 ember vesztette életét.
Fotó: illusztráció (Shutterstock)