2025. 10. 07. Kedd Amália napja
Szavazási BOTRÁNY az EP-ben: Nem működött a szavazókártyája, mégis elutasították az új szavazást! + videó

2025. október 07., kedd 16:30 | Hír TV

Felháborító trükkel érvényesítette a kettős mércét az Európai Parlament! Az EP titkos szavazással, csupán egyetlen szavazaton múló csalással mentette meg az Antifa terrortámadásban részt vevő Ilaria Salist a magyar bíróság elől. A képviselő panaszát, miszerint nem működött a szavazókártyája, szégyenteljes módon elutasították, és nem ismételték meg a szavazást.

Felháborító csalás: Egy szavazaton múlott Ilaria Salis sorsa!

 Szégyenteljes botrány az Európai Parlamentben! Az EP titkos szavazással, felháborító módon mentette meg a magyarokat verő Antifa terroristát, Ilaria Salist a magyar bíróság elől! - közölte Deák Dániel elemző, a Facebookon megosztott videójában. A mentelmi jog felfüggesztéséről szóló szavazás ugyanis csupán egyetlen szavazaton múlott, ami elegendő volt ahhoz, hogy a terrorista megőrizze EP-védelmét.

Ez a manipuláció nyíltan aláássa a jogállamiságot, és mutatja, hogy Brüsszel mennyire eltökélt a magyar igazságszolgáltatás kicselezésében.

 Szavazási Botrány: Nem működött a kártya – de nem ismételték meg!

 A helyzetet tovább súlyosbítja a szavazási botrány. Az egyik EP-képviselő jelezte, hogy nem működött a szavazókártyája – ez a tény könnyen megváltoztathatta volna az egyetlen szavazaton múló eredményt.

Ám az Európai Parlament szégyenteljes módon elutasította a képviselő kérését, és nem ismételték meg a szavazást! Ez a pofátlan eljárás egyértelműen felveti a titkos manipuláció és a csalás gyanúját, melynek célja az volt, hogy az Antifa bűnözője büntetlenül maradhasson. Az EP ismét megmutatta, hogy minden eszközzel védi a magyarok ellenségeit!

Videó forrása: Deák Dániel/ Facebook

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

Von der Leyen kapkodta a fejét: Weber Orbán nyaralását támadta, hogy mentse a főnökét!

Trump megszólalt a Tomahawk-rakétákról

