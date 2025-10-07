Szavazási BOTRÁNY az EP-ben: Nem működött a szavazókártyája, mégis elutasították az új szavazást! + videó

Megosztás itt:

Felháborító csalás: Egy szavazaton múlott Ilaria Salis sorsa!

Szégyenteljes botrány az Európai Parlamentben! Az EP titkos szavazással, felháborító módon mentette meg a magyarokat verő Antifa terroristát, Ilaria Salist a magyar bíróság elől! - közölte Deák Dániel elemző, a Facebookon megosztott videójában. A mentelmi jog felfüggesztéséről szóló szavazás ugyanis csupán egyetlen szavazaton múlott, ami elegendő volt ahhoz, hogy a terrorista megőrizze EP-védelmét.

Ez a manipuláció nyíltan aláássa a jogállamiságot, és mutatja, hogy Brüsszel mennyire eltökélt a magyar igazságszolgáltatás kicselezésében.

Szavazási Botrány: Nem működött a kártya – de nem ismételték meg!

A helyzetet tovább súlyosbítja a szavazási botrány. Az egyik EP-képviselő jelezte, hogy nem működött a szavazókártyája – ez a tény könnyen megváltoztathatta volna az egyetlen szavazaton múló eredményt.

Ám az Európai Parlament szégyenteljes módon elutasította a képviselő kérését, és nem ismételték meg a szavazást! Ez a pofátlan eljárás egyértelműen felveti a titkos manipuláció és a csalás gyanúját, melynek célja az volt, hogy az Antifa bűnözője büntetlenül maradhasson. Az EP ismét megmutatta, hogy minden eszközzel védi a magyarok ellenségeit!

Videó forrása: Deák Dániel/ Facebook