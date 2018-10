Szaúd-Arábia beismerte Hasogdzsi halálát

A híradás szerint az arab-félszigeti ország főügyészsége a nyomozás eddigi eredményei alapján jutott arra a következtetésre, hogy az október 2-án eltűnt ellenzéki újságíró valóban az isztambuli szaúdi konzulátuson lelte halálát, mégpedig azért, mert összetűzésbe keveredett az ott tartózkodó személyek egy csoportjával. A CNN hírtelevízió úgy tudja, hogy a férfit megfojtották.

Az SPA szerint a főügyészség jelezte, hogy folytatódik a nyomozás, tizennyolc szaúdi állampolgárt őrizetbe vettek az üggyel kapcsolatosban.

A szaúdi főügyész arról is tájékoztatta az állami médiát, hogy Szaúd al-Kahtani királyi tanácsadót és Ahmed Aszirit, a titkosszolgálat helyettes vezetőjét azonnal eltávolították tisztségéből, miután a nyomozás eredményei szerint bebizonyosodott, hogy Dzsamál Hasogdzsi az isztambuli konzulátuson halt meg.

Az ellenzéki újságíró halálának körülményeit vizsgáló bizottságot Mohamed bin Szalmán trónörökös vezeti majd - erről rendelkezett a szaúdi uralkodó, aki javaslatot tett a titkosszolgálat átszervezésére is. Ez utóbbi is feladata lesz a bizottságnak, amelyben a belügy- és a külügyminiszter, valamint a hírszerzés és a belbiztonsági hivatal főnökei is helyet foglalnak. A testület egy hónapot kapott arra, hogy jelentést készítsen az elvégzett munkáról.

Nem hivatalos forrásból ugyanakkor bizonyos részleteket közölt a történtek hátteréről egy magát megnevezni nem akaró tisztségviselő, aki a Reuters szerint a nyomozás részleteit ismerő személy. Elmondása szerint a trónörökös herceg nem tudott a konkrét műveletről, amely Hasogdzsi halálához vezetett. Nem volt semmiféle parancs arra vonatkozóan, hogy öljék meg vagy rabolják el őt - mondta e forrás, aki szerint a herceg csupán azt az általános rendelkezést ismerte, hogy a királyságot bírálókat vissza kell juttatni az országba. A tisztségviselő azt is elmondta: nem tudni, hova kerülhetett a holttest, miután azt egy helyi kapcsolatnak átadták. Annak mindenesetre semmi jele, hogy a főkonzulátuson lennének a maradványok - tette hozzá.

Szaúd-Arábia mélységes sajnálatát fejezte ki Dzsamál Hasogdzsi megölése miatt - jelentette szombaton a szaúdi állami hírügynökség. Egy szaúdi külügyminisztériumi forrás szerint - aki ugyancsak az SPA idézett - Rijád a jövőben kész mindent megtenni a hasonlóan súlyos hibák megelőzése érdekében. E forrás szerint a szombaton hozott intézkedések a szaúdi vezetésnek azt a szándékát tükrözik, hogy megóvják az ország lakosságának az épségét és biztonságát.

A szaúdi kormány nagyra értékeli a Recep Tayyip Erdogan vezetése alatt álló Törökország baráti kormányának a nagyszerű közreműködését, amellyel jelentős mértékben járult hozzá a nyomozás sikeréhez - mondta a külügyminisztériumi forrás. Egyúttal dícsérte, hogy a szaúdi kormány bölcsen megvárta a vizsgálódás eredményeit, és nem bocsátkozott találgatásokba az üggyel kapcsolatban.

A rijádi beismerés előtt nem sokkal a hírügynökségek beszámoltak arról, hogy Recep Tayyip Erdogan és Szalmán király telefonbeszélgetést folytatott. Az Anadolu török hírügynökség szerint ennek során kölcsönösen tájékoztatták egymást a Szaúd-Arábiában és Törökországban párhuzamosan folytatott nyomozás addigi eredményeiről.

A szaúdi abszolút monarchiát élesen bíráló Hasogdzsi október 2-án tűnt el, miután bement az isztambuli szaúdi főkonzulátusra, hogy a közelgő esküvőjéhez szükséges dokumentumokat intézze. Török menyasszonya az épületnél várta, de nem látta kijönni.

Hang- és videofelvételekre hivatkozó török sajtóbeszámolók, valamint neve elhallgatását kérő török tisztségviselőktől származó amerikai értesülések alapján Hasogdzsit a főkonzulátuson brutális módszerekkel meggyilkolták. Szaúd-Arábia ezt korábban nem ismerte be.