Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 23. Csütörtök Gyöngyi napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó 10:00

Következik:

Békemenet 10:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Szándékos provokáció? Brüsszel a magyar nemzeti ünnepre időzítette az EU-csúcsot – Orbán Viktornak választania kellett

2025. október 23., csütörtök 08:40 | Világgazdaság
béke szuverenitás október 23. publicisztika provokáció Békemenet EU-csúcs Orbán Viktor Brüsszel Robert Fico

Október 23-a a magyar szabadság ünnepe, de Brüsszelben ez is csak egy munkanap. Az EU-csúcsot szándékosan a nemzeti ünnepünkre időzítették, figyelmen kívül hagyva a magyar kéréseket. Amíg Orbán Viktor a Békemeneten tart történelmi beszédet, a háborúellenes álláspontot szövetségese, Robert Fico képviseli Brüsszelben. A harc két fronton zajlik.

  • Szándékos provokáció? Brüsszel a magyar nemzeti ünnepre időzítette az EU-csúcsot – Orbán Viktornak választania kellett

Október 23-a a magyar szabadság ünnepe, de Brüsszelben ez is csak egy munkanap. - írta meg a Világgazdaság. Az EU-csúcsot szándékosan a nemzeti ünnepünkre időzítették, figyelmen kívül hagyva a magyar kéréseket. Amíg Orbán Viktor a Békemeneten tart történelmi beszédet, a háborúellenes álláspontot szövetségese, Robert Fico képviseli Brüsszelben. A harc két fronton zajlik.

 A brüsszeli arrogancia – A figyelmen kívül hagyott kérés

A mai nap tökéletes lenyomata az európai politika jelenlegi állapotának. Miközben Magyarország az 1956-os forradalom hőseire emlékezik – arra a napra, amikor egy nemzet a szabadságáért szállt szembe egy birodalommal –, addig Brüsszelben egy másik birodalom tart csúcstalálkozót. Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó, a szimbólumokat is értő olvasóink látják, ez nem véletlen. Orbán Viktor többször is kérte az időpont megváltoztatását, de Brüsszel "figyelmen kívül hagyta". Ez a gesztus nem egyszerű udvariatlanság, hanem egy tudatos politikai üzenet: a brüsszeli elit számára a nemzeti ünnepek, a nemzeti szuverenitás és a történelem másodlagos.

 A józan ész szövetsége – Amikor Fico képviseli Budapestet

De a magyar diplomácia mesterien kezeli a helyzetet. Míg a miniszterelnök ott lesz, ahol ma a legfontosabb lennie – a magyar emberek között, a Békemenet élén –, addig a brüsszeli csatatéren sem maradunk képviselet nélkül. A magyar álláspontot szövetségesünk, a szintén békepárti és szuverenista Robert Fico szlovák miniszterelnök fogja képviselni. Sőt, Fico maga is "proxy támadást" indít a háborús lobbi ellen: ő fogja felvetni a kérdést, hogy a szankciók és a keménykedés helyett nem kellene-e inkább a budapesti Trump-Putyin békecsúcsot támogatni. A brüsszeli terv tehát visszafelé sült el: a magyar elszigetelés helyett a közép-európai "józan ész" szövetsége erősödött meg.

 A kétfrontos harc – Beszéd itthon, tárgyalás kint

A nap drámája, hogy Orbán Viktor egy személyben kénytelen megvívni azt a harcot, amit Európa többi vezetője már feladott. Miután 13:00-kor történelmi beszédet mond a Kossuth téren a Békemenet csúcspontján, azonnal repülőre ül, hogy Brüsszelbe utazzon, és még az éjszakába nyúló tárgyalásokon is személyesen képviselje a magyar érdeket. Ez a kép mindent elmond: a miniszterelnök egyszerre harcol itthon a nemzeti egységért, és Brüsszelben a nemzeti szuverenitásért.

Konklúzió: A Békemenet valódi tétje

A mai Békemenet tehát nem "csak" egy megemlékezés. Ez egy erődemonstráció. Ez a mi válaszunk a brüsszeli arroganciára. Azzal, hogy százezrek lesznek ott a Kossuth téren, azt üzenjük: a mi nemzeti ünnepünk fontosabb, mint az ő bürokratikus csúcstalálkozójuk. Azt üzenjük, hogy a magyar kormány mögött – ellentétben az euromédia és a hazai ellenzék hazugságaival – egy valós, élő és cselekvő nemzet áll.

ÉLŐBEN a Hír TV-n: Október 23-i ünnepség, Békemenet és Orbán Viktor beszéde! Mi olyat is mutatunk, amit más nem. Tarts velünk a HírTV.hu-n, a YouTube-on és a Facebookon az egész napos közvetítésért!

További híreink

Súlyos büntetésre számíthat, aki szeméttel fűt

Egyelőre várni kell a békecsúcsra, Trump is megszólalt az ügyben

Szoboszlai felesége a minta, Buzsik Borka divatot teremtett

Videón Szoboszlai Dominik frankfurti BL-gólja

7 főbűn, amit a legjobb anyák is elkövetnek

Erre költené Zelenszkij a lefoglalt orosz vagyont + videó

Matteo Salvini történelmi beszéde '56-ról és a mai harcokról

Szoboszlai a Liverpool „szívdobbanása”, a meccs hőse is üzent a BL-siker után

A magyar modell működik: az orvosok és tanárok után a szociális dolgozók jönnek

További híreink

A magyar modell működik: az orvosok és tanárok után a szociális dolgozók jönnek

Megszólalt Ambrus Attila a Louvre kirablásáról

A Kutyapárt humora: gúnyolódás egy gyilkosság áldozatán + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
ÉLŐ - Ne maradj le a valóságról! Békemenet élőben a Hír TV-n + videó
2
Pilisborosjenő liberális polgármestere nem engedi, hogy Menczer Tamás beszédet mondjon náluk
3
Teljes kamu a Zsolti bácsi-ügy: Mikor kér bocsánatot Dobrev Klára? + videó
4
Józan ész forradalma: mit üzen 1956 a Békemenetnek? + videó
5
A mítosz ledőlt: igy számolta fel a magyar rendőrség a Darknet legnagyobb hazai droghálózatát + videó
6
A lengyel külügyminiszter felrobbantaná a Barátság vezetéket?
7
Brüsszel arroganciája: Az EU-csúcsot a magyar nemzeti ünnepre tették
8
Matteo Salvini történelmi beszéde '56-ról és a mai harcokról
9
A Békemenet napján üzent Varga Judit
10
Egyelőre várni kell a békecsúcsra, Trump is megszólalt az ügyben

Legfrissebb híreink

A Békemenet napján üzent Varga Judit

A Békemenet napján üzent Varga Judit

Megmozdult Varga Judit eddig inaktív Facebook-oldala: a volt igazságügyi miniszter egy korábbi Békemenetről készült fotót posztolt "Veletek vagyok!" üzenettel.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!