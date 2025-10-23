Szándékos provokáció? Brüsszel a magyar nemzeti ünnepre időzítette az EU-csúcsot – Orbán Viktornak választania kellett

Megosztás itt:

Október 23-a a magyar szabadság ünnepe, de Brüsszelben ez is csak egy munkanap. - írta meg a Világgazdaság. Az EU-csúcsot szándékosan a nemzeti ünnepünkre időzítették, figyelmen kívül hagyva a magyar kéréseket. Amíg Orbán Viktor a Békemeneten tart történelmi beszédet, a háborúellenes álláspontot szövetségese, Robert Fico képviseli Brüsszelben. A harc két fronton zajlik.

A brüsszeli arrogancia – A figyelmen kívül hagyott kérés

A mai nap tökéletes lenyomata az európai politika jelenlegi állapotának. Miközben Magyarország az 1956-os forradalom hőseire emlékezik – arra a napra, amikor egy nemzet a szabadságáért szállt szembe egy birodalommal –, addig Brüsszelben egy másik birodalom tart csúcstalálkozót. Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó, a szimbólumokat is értő olvasóink látják, ez nem véletlen. Orbán Viktor többször is kérte az időpont megváltoztatását, de Brüsszel "figyelmen kívül hagyta". Ez a gesztus nem egyszerű udvariatlanság, hanem egy tudatos politikai üzenet: a brüsszeli elit számára a nemzeti ünnepek, a nemzeti szuverenitás és a történelem másodlagos.

A józan ész szövetsége – Amikor Fico képviseli Budapestet

De a magyar diplomácia mesterien kezeli a helyzetet. Míg a miniszterelnök ott lesz, ahol ma a legfontosabb lennie – a magyar emberek között, a Békemenet élén –, addig a brüsszeli csatatéren sem maradunk képviselet nélkül. A magyar álláspontot szövetségesünk, a szintén békepárti és szuverenista Robert Fico szlovák miniszterelnök fogja képviselni. Sőt, Fico maga is "proxy támadást" indít a háborús lobbi ellen: ő fogja felvetni a kérdést, hogy a szankciók és a keménykedés helyett nem kellene-e inkább a budapesti Trump-Putyin békecsúcsot támogatni. A brüsszeli terv tehát visszafelé sült el: a magyar elszigetelés helyett a közép-európai "józan ész" szövetsége erősödött meg.

A kétfrontos harc – Beszéd itthon, tárgyalás kint

A nap drámája, hogy Orbán Viktor egy személyben kénytelen megvívni azt a harcot, amit Európa többi vezetője már feladott. Miután 13:00-kor történelmi beszédet mond a Kossuth téren a Békemenet csúcspontján, azonnal repülőre ül, hogy Brüsszelbe utazzon, és még az éjszakába nyúló tárgyalásokon is személyesen képviselje a magyar érdeket. Ez a kép mindent elmond: a miniszterelnök egyszerre harcol itthon a nemzeti egységért, és Brüsszelben a nemzeti szuverenitásért.

Konklúzió: A Békemenet valódi tétje

A mai Békemenet tehát nem "csak" egy megemlékezés. Ez egy erődemonstráció. Ez a mi válaszunk a brüsszeli arroganciára. Azzal, hogy százezrek lesznek ott a Kossuth téren, azt üzenjük: a mi nemzeti ünnepünk fontosabb, mint az ő bürokratikus csúcstalálkozójuk. Azt üzenjük, hogy a magyar kormány mögött – ellentétben az euromédia és a hazai ellenzék hazugságaival – egy valós, élő és cselekvő nemzet áll.

ÉLŐBEN a Hír TV-n: Október 23-i ünnepség, Békemenet és Orbán Viktor beszéde! Mi olyat is mutatunk, amit más nem. Tarts velünk a HírTV.hu-n, a YouTube-on és a Facebookon az egész napos közvetítésért!