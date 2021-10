Számos ország segíti Romániát

Megosztás itt:

Raed Arafat beszámolt arról, hogy Olaszország 5200 monoklonális antitestdózist küldött Romániának, jövő hétre pedig 12 700 további adagot kapnak Németországtól. Dániából nyolc oxigénkoncentrátor és 15 szállítható lélegeztetőgép érkezik pénteken. A WHO 200 oxigéndúsítót ajánlott fel, Svájc bukaresti nagykövetének közbenjárására pedig a svájci gyártó 5670 flakon, tocilizumab hatóanyagú gyógyszert szállít Romániának.

Bukarest eddig Magyarországtól, Hollandiától és Lengyelországtól kapott műszaki és gyógyszersegítséget, miután aktiválta az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát.

Csütörtökön megkezdődött azoknak a súlyos állapotban lévő koronavírusos betegeknek a magyarországi klinikákra szállítása, akiknek a túlzsúfolt romániai kórházak intenzív osztályain már nem jut hely. A válságos állapotban lévő betegeket mentőautók vitték Temesvárról és Nagyváradról a szegedi, illetve debreceni kórházakba. A humanitárius akcióban a román hadsereg is részt vesz: Bukarestből katonai repülőgépekkel szállítják a határ menti térségbe azokat a betegeket, akiket a magyar kórházakban próbálnak megmenteni. Csütörtökön nyolc, pénteken 12 beteg Magyarországra szállításáról számolt be a bukaresti egészségügyi minisztérium. Az egyik Temesvárról útnak indított, Szegedre tartó beteg meghalt a mentőautóban.

A román katasztrófavédelmi államtitkár beszámolója szerint immár a Moldovai Köztársaság is felajánlotta segítségét: onnan húsz orvos érkezik Romániába, hogy a koronavírusos betegeket ápoló, Jászvásár melletti, a napokban beüzemelt konténerkórházban növelni lehessen az intenzív terápiás helyek számát. Moldova a járvány korábbi hullámai idején nyújtott hasonló román segítséget és vakcinaadományokat viszonozza a támogatás felajánlásával.

Jászvásárról pénteken 53 egészségügyi dolgozót helyeztek át a - megyeszékhelytől néhány kilométernyire - Letcani településen felállított katonai konténerkórházba, ahol a védelmi minisztérium 35 főnyi egészségügyi személyzete csütörtökön üzemelte be az első 24 helyet az intenzív osztályon. A létesítmény kétszer ekkora kapacitással is működhet, de egyelőre nincs elegendő személyzet és az oxigénellátást is fejleszteni kell.

Raed Arafat arról is beszámolt, hogy - a közegészségügyi intézet javaslatát elutasítva - egyelőre nem rendelnek el vesztegzárat Bukarestben és a fővárost övező Ilfov megyében. Az ország legfertőzöttebb térségében egyelőre a hatályos korlátozásokat próbálják az ellenőrzés erősítésével jobban betartatni.

Florin Citu ügyvivő kormányfő pénteken megszerezte a kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) támogatását ahhoz a törvénymódosító kezdeményezéshez, amely a fertőzött településeken - a nélkülözhetetlen termékeket árusító üzletek kivételével - mindenütt kötelezővé tenné az uniós védettségi igazolvány használatát. Erről azonban, mint mondta, csak a parlament dönthet.

Romániában pénteken csaknem 16 ezerrel emelkedett a fertőzöttek száma, és 363 koronavírusos beteg haláláról számoltak be. A kórházakban 18 ezer koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1729-nek jutott hely az intenzív terápián, azt viszont nem tudni, hány betegnek lenne rá szüksége.

Bukarestben és környékén csaknem négyezer fertőzést diagnosztizáltak az utolsó 24 órában, a fővárosban a lakosság 15,8 ezrelékénél mutatták ki a fertőzést az utóbbi két hétben, Ilfov megyében 16,3 ezrelékre emelkedett a kéthetes fertőzési ráta.