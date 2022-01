Számos borzalmas tragédia is történt Újévkor

Megosztás itt:

A Times Square-en általában csaknem 60 ezren szokták megnézni a kivilágított kristálygömb éjféli leeresztését, tavaly szinte senki nem lehetett ott, és ezúttal is csak 15 ezer embert engedtek be a térre. Az eseménnyel egybekötötték az új New York-i polgármester, a demokrata párti, 61 éves Eric Adams eskütételét.

Mindeközben több száz coloradói lakos töltötte a szilvesztert és az új év első napját azzal, hogy az erős szél miatt rendkívül gyorsan terjedő csütörtöki erdőtűzben elpusztult házaik romjai között kutattak megmaradt értékeik után.

A Denver északnyugati külvárosaiban, Louisville és Superior településeken tomboló tüzekben legalább hét ember megsérült,

de a csodával határos módon senki sem halt meg, és eltűnt személyekről sem érkezett jelentés.

Történt egy-egy halálos tűzijáték-baleset Németországban és Ausztriában.

Az Észak-Rajna-Vesztfália tartománybeli Hennef városban egy feltehetőleg házi készítésű tűzijáték robbant fel egy 37 és egy 39 éves férfi mellett az utcán, és súlyosan megsebesítette őket.

A 37 éves belehalt sérülésébe, a 39 évest életveszélyes állapotban kórházban ápolják.

Berlinben is volt egy tűzijáték-baleset egy zártkörű rendezvényen, ebben 12-en sérültek meg, köztük gyerekek, és mindegyiküket kórházba kellett szállítani.

A Bécstől délnyugatra lévő Klausen-Leopoldsdorf falu határában összegyűlt szilveszter este egy fiatalokból álló társaság, és tűzijátékokat robbantottak egy mezőn. Az egyik szerkezet nem robbant fel időben, csak azután, hogy négyen közel mentek hozzá.

Egy 23 éves férfi halálos, egy 21 éves pedig súlyos sérülést szenvedett, egy 19 éves nő és még egy férfi pedig könnyebben sérült meg a rendőrség közlése szerint.

A világ azt remélte egy évvel ezelőtt, hogy az oltás hozzáférhetővé válásával 2022 elejére sikerül megfékezni a pandémiát, de előbb a delta, majd az omikron vírusvariáns megjelenésével ismét meredeken nőni kezdett az újonnan megfertőződöttek száma szerte a Földön, az utóbbi hét napban több mint egy millió történt, 100 ezerrel több, mint a megelőző héten a Reuters hírügynökség adatai szerint. Az új halálesetek száma viszont nem nő, ami azzal a reménnyel kecsegtet, hogy az omikron kevésbé halálos, mint a korábban ismert variációk.