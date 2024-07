Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A NATO továbbra is a világ legerősebb védelmi szövetsége + videó

Magyarország jól teljesít a NATO-ban, elkötelezett szövetséges. Ebben az évben is elértük a két százalékos, nemzeti össztermékhez viszonyított védelmi költségszintet, ezt fenn akarjuk tartani. Részt veszünk nemzetközi missziókban, légtérrendészeti feladatokban, és a keleti szárny megerősítése is, valamint hadosztály-parancsnokság működik Magyarország területén. Sajnos a veszélyek korát éljük, egyre több kihívással kell a világ biztonsága tekintetében szembenéznünk: globális migráció, gázai konfliktus, ukrán-orosz háború, mindezek között a NATO továbbra is a legerősebb, a legrégebbi, legjobban kiépült védelmi szövetség

