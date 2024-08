Szakértők úgy vélik nem győzhet az ukrán fél

Ukrajna nem győzhet, sőt le kell mondania a területének körülbelül 20 százalékáról és persze a Krímről is – vélik a Welt német lap által megkérdezett szakértők, akik elkerülhetetlennek tartják nagyjából fél éven belül a tűzszünetet, a megállapodás azonban akár évekig is eltarthat. Ahogyan a tűzszünet is, kisebb megszakításokkal. A Welt cikkének beszédes címe: Ukrajna zord valósága, amelyről a NATO bennfentesei csak névtelenül akarnak beszélni.

